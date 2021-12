Những mô hình phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Thanh niên

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biên soạn cuốn sách "Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên".

Sách được thực hiện nhằm góp phần lan tỏa, nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả, giúp các cán bộ Đoàn học hỏi, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành với bốn nội dung chính.

Phần một là các hoạt động tiên phong chống dịch. Phần hai: Các hoạt động tương trợ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phần ba: Các hoạt động thích ứng. Phần bốn: Nhật ký “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch Covid-19".

Bìa sách Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên. Ảnh: D.T.

Trong thời gian qua, ngay khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động, chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch như: “Triệu bữa cơm”, “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”; Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; Kế hoạch tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch Covid-19; vận động đoàn viên, thanh niên và người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19...

Các chương trình đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tham gia, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Chương trình “Triệu bữa cơm” đã trao tặng hơn 928.995 “bữa cơm” trị giá hơn 14 tỷ đồng cho 61.350 người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Góp triệu ngôi sao” trong dịp Quốc khánh đã kêu gọi được 3,5 tỷ đồng ủng hộ cho người dân…

Ngày 28/8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng hành cùng chương trình “Triệu túi an sinh”.

Đến nay, chương trình đã vận động được 956.232 túi an sinh trị giá 229 tỷ đồng , bao gồm 853.160 túi quà an sinh là lương thực và 103.072 túi thuốc an sinh đã được trao tặng đến các hộ gia đình khó khăn tại 63 tỉnh, thành phố.

Nội dung các mô hình được trình bày trong ba phần chính của cuốn sách, tương ứng thông điệp “3T” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng.

Phần phụ lục cuốn sách cung cấp một số kiến thức tổng quan, cần thiết về dịch bệnh Covid-19 và cách phòng, chống tại gia đình, cơ quan, nơi công cộng.

Danh sách các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hàng thiết yếu, nông sản; danh sách các gian hàng, siêu thị, chợ 0 đồng; một số sàn thương mại điện tử để các cấp bộ Đoàn cũng như người dân tham khảo có trong phần phụ lục.

Trong phần “Lời nói đầu” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có viết sách thực hiện để “khích lệ tinh thần của tuổi trẻ và để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về nhưng mô hình hay, cách làm sáng tạo của thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.