Những minh tinh có thu nhập cao ở showbiz Thái Lan

Trong năm nay, ngoài You Are My Heartbeat đang phát sóng, Mai Davika còn tham gia dự án khác là Astrophile đóng cùng Bright Vachirawit - mỹ nam chủ lực mới của GMMTV. Nếu cả hai tác phẩm cùng thành công, giá trị thương hiệu của nữ diễn viên chắc chắn tăng hạng khá nhiều.