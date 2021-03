Những mẫu xe máy đáng xem nhất Triển lãm Bangkok 2021

Honda CB1300 Super Four và CB1300 Bol D'or: Bộ đôi Honda CB1300 Super Four và CB1300 Bol D'or vừa được ra mắt tại quê nhà Nhật Bản hồi tháng 1. Cả 2 được phát triển theo concept "The Ultimate Legacy". Sức mạnh của 2 mẫu môtô đến từ động cơ DOHC 4 xy-lanh 1.284 cc, 16 van, phun xăng điện tử, cho công suất 111 mã lực. Mẫu CB1300 Super Four có giá niêm yết 575.000 baht ( 13.364 USD ), trong khi mẫu CB1300 Bol D'or có giá 600.000 baht ( 13.945 USD ).