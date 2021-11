Những mẫu xe máy đang được giảm giá nhiều

Hầu hết mẫu xe nhận được khuyến mại trong tháng 11 là xe tay ga. Mức giảm tối đa được áp dụng trong tháng này là 7 triệu đồng.

Bước sang những tháng cuối năm, các hãng sản xuất xe máy tại Việt Nam đã không còn đưa ra nhiều khuyến mại, phần lớn đều gia hạn các chương trình ưu đãi cũ. Piaggio Việt Nam hay Suzuki không khuyến mại giảm giá bán, thay vào đó là những chương trình hỗ trợ trả góp không lãi suất.

Hiện tại, 2 hãng lớn là Yamaha và Honda vẫn còn ưu đãi giảm giá khi mua xe, mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 7 triệu đồng. Dưới đây là những mẫu xe máy nhận được ưu đãi giảm giá nhiều nhất.

Yamaha Grande và Janus giảm 2 triệu đồng

Hai mẫu xe tay ga nữ Grande và Janus tiếp tục được Yamaha Việt Nam gia hạn chương trình giảm giá đến hết tháng 11. Ngoài Exciter 155, Grande và Janus là 2 dòng xe khá nổi bật của Yamaha trong nhóm xe tay ga nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với mức giảm 2 triệu đồng, giá bán của Janus hiện còn 25,99 triệu đồng cho bản thấp nhất (Tiêu chuẩn), bản Đặc biệt và Giới hạn có giá lần lượt 29,49 triệu và 29,99 triệu đồng. Đối với Grande, giá xe sau khi áp dụng khuyến mại dao động 39,99 triệu đồng đến 48 triệu đồng.

Giá bán mới của Yamaha Janus giúp mẫu xe này thu hút người dùng hơn những đối thủ trong tầm giá 30 triệu đồng như Suzuki Address (28,29-28,79 triệu đồng) hay Honda Vision (30,29-34,79 triệu đồng). Trong khi đó Grande với mức giá từ 39,99 triệu đồng sẽ cạnh tranh tốt hơn với đối thủ trực tiếp là Honda Lead (38,59-41,79 triệu đồng).

Honda Winner X giảm 5 triệu đồng

Sau một thời gian im ắng, Honda Việt Nam đã bắt đầu trở lại chương trình khuyến mại cho Winner X. Ở lần giảm giá này, khách hàng mua Winner X sẽ nhận được 5 triệu đồng phí hỗ trợ đăng ký xe.

Việc giảm giá vào thời điểm này là hoàn toàn cần thiết, đối thủ Yamaha Exciter 155 vừa được tung ra thêm 6 phiên bản mới, trong khi Winner X đã hơn nửa năm không có thay đổi hay bất kỳ nâng cấp nào.

Giá bán của Honda Winner X sau khi áp dụng khuyến mại còn 41,09 triệu đồng cho bản Thể thao phanh thường và bản Giới hạn, Winner X Camo còn 44,09 triệu đồng, 2 phiên bản còn lại là Đen mờ và Đường đua có giá lần lượt 44,59 triệu và 45,09 triệu đồng.

So với Yamaha Exciter 155, Honda Winner X không thể mạnh như đối thủ do được trang bị động cơ có dung tích xy-lanh nhỏ hơn, trang bị cũng có phần kém hơn khi thiếu đi hệ thống khóa thông minh hay bộ ly hợp chống trượt. Bù lại, Winner X vẫn được nhiều người dùng trong nước ưa chuộng do có hệ thống phanh ABS.

Yamaha FreeGo giảm tối đa 7 triệu đồng

Với quyết tâm giành được thị phần xe tay ga 125 cc cho nam giới từ Honda Air Blade 125, Yamaha Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho FreeGo. Mẫu xe này nhận được ưu đãi liên tục từ cuối năm 2020 đến nay.

Mức giảm của Yamaha FreeGo là 5 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 7 triệu đồng cho bản Đặc biệt. Sau khi áp dụng giảm giá, Yamaha FreeGo có giá bán 27,99 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, bản Đặc biệt còn 31,99 triệu đồng.

So với Air Blade 125, Yamaha FreeGo hoàn toàn có lợi thế về giá bán lẫn trang bị. Mẫu xe nhà Yamaha có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đây cũng là mẫu xe rẻ nhất thị trường có công nghệ này.

Dù được giảm giá, FreeGo vẫn chưa thể cạnh tranh "sòng phẳng" với Air Blade 125 do thiết kế không phù hợp với số đông người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, việc ưu đãi lên đến 7 triệu đồng cũng giúp mẫu xe này lấy được ít nhiều doanh số từ các mẫu xe như Honda Vision, Suzuki Address hay "người anh em" Janus.