Những mẫu xe giá dưới 1 tỷ đồng mạnh nhất từng phân khúc

Bên cạnh yếu tố thiết kế, sức mạnh động cơ cũng ảnh hưởng không ít đến quyết định mua ôtô của người dùng.

Thị trường ôtô tại Việt Nam hiện tại khá đa dạng và không thua kém các quốc gia khác, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các mẫu xe hạng A giá rẻ cho đến những dòng xe cao cấp có giá hơn 10 tỷ đồng . Ngoài sự khác nhau về kiểu dáng, những mẫu xe cùng phân khúc cũng chênh lệch về trang bị cũng như động cơ.

Nếu như yêu thích cảm giác tăng tốc hay thường xuyên chạy nhanh, sức mạnh động cơ là yếu tố đầu tiên được người dùng cân nhắc. Động cơ mạnh giúp chiếc xe trở nên linh hoạt và phản ứng tốt hơn, bù lại là mất đi khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe đô thị hạng A: VinFast Fadil

Là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hạng A sử dụng động cơ 1.4L, VinFast Fadil trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Các đối thủ như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Honda Brio chỉ dùng động cơ khoảng 1.2L, riêng Grand i10 còn có tùy chọn động cơ 1.0L trên phiên bản hatchback.

Khối động cơ 1.4L của mẫu xe Việt Nam cho ra công suất 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng/phút. So với mẫu xe hạng A dùng động cơ 1.2L mạnh nhất là Honda Brio, VinFast Fadil mạnh hơn 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại cũng cao hơn 18 Nm.

Bên cạnh yếu tố sức mạnh, Fadil còn ghi điểm với người dùng nhờ những trang bị như 6 túi khí (bản Cao cấp), kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chức năng chống lật...

VinFast đề xuất giá bán của Fadil là 425 triệu (Tiêu chuẩn), 459 triệu (Nâng cao) và 499 triệu đồng (Cao cấp). Hiện tại, mẫu xe này đang được ưu đãi giá bán với mức 88,5-103,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Sedan hạng B: Honda City

Mẫu sedan hạng B của Honda sử dụng động cơ 1.5L tương tự các đối thủ như Toyota Vios hay Mazda2. Tuy nhiên động cơ i-VTEC trên Honda City lại nhỉnh hơn đối thủ về công suất lẫn mô-men xoắn.

Khối động cơ của City sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của Honda City không quá chênh lệch với Mazda2 (110 mã lực, 144 Nm).

Honda City 2021 được giới thiệu với người dùng Việt Nam vào cuối năm ngoái, thế hệ thứ 5 của mẫu xe này được tinh chỉnh thiết kế và nâng cấp, bổ sung thêm trang bị. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021, Honda Việt Nam đã giao đến tay khách hàng 5.509 xe City.

Honda City được phân phối chính hãng với 3 phiên bản là G, L và RS, các phiên bản có sự khác nhau về trang bị nhưng vẫn dùng chung động cơ 1.5L. Mức giá của Honda City là 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng lần lượt cho bản G, L và RS.

Sedan hạng C: Hyundai Elantra Sport

Ở nhóm xe hạng C, nhiều người thường lầm tưởng Honda Civic là mẫu xe mạnh nhất nhờ thiết kế theo phong cách thể thao. Tuy nhiên đại diện đến từ Hàn Quốc là Hyundai Elantra mới là mẫu xe có hiệu suất tốt nhất, cụ thể là phiên bản Sport.

Với động cơ tăng áp 1.6 T-GDi, Elantra Sport có công suất 201 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải vòng tua 1.500-4.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

So với Honda Civic RS dùng động cơ tăng áp 1.5L, Hyundai Elantra Sport nhỉnh hơn khoảng 30 mã lực và 45 Nm. Dù có lợi thế về sức mạnh, Elantra vẫn khó gây sức ép lên Honda Civic, mẫu xe có thiết kế thể thao và năng động hơn.

Tổng 6 tháng đầu năm, TC Motor bán được 1.320 chiếc Elantra, nhiều hơn Honda Civic đôi chút (1.259 xe). Hiện tại, mẫu sedan hạng C này đang được bán với 4 phiên bản là 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và Sport. Giá bán dao động 580-769 triệu đồng.

SUV đô thị: Hyundai Kona 1.6 Turbo

Dù thiết kế không được thay đổi trong nhiều năm, Hyundai Kona vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đô thị có cảm giác lái phấn khích tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh phiên bản dùng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, Kona còn có phiên bản dùng động cơ tăng áp 1.6L.

Khối động cơ 1.6L tăng áp trên Kona sản sinh công suất 174,5 mã lực 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải vòng tua 1.500-4.500 vòng/phút. Hầu hết mẫu xe đối thủ đều chỉ dùng động cơ tăng áp 1.0L (Ford EcoSport) hoặc 1.4L (Kia Seltos).

TC Motor đang phân phối Hyundai Kona với 3 phiên bản là 2.0 Tiêu chuẩn, 2.0 Đặc biệt và 1.6 Turbo. Giá bán của mẫu SUV đô thị này là 636-750 triệu đồng. Nhiều khả năng TC Motor sẽ mang về nước thế hệ mới của Kona vào cuối năm nay.