Những mẫu xe ga cho nữ đáng chú ý ở tầm giá 50-60 triệu đồng

Ở tầm giá 50-60 triệu đồng, nhóm xe tay ga cho nữ có những cái tên đáng chú ý là Honda SH Mode, Yamaha Grande Hybrid và Piaggio Liberty.

Tại Việt Nam, các mẫu xe tay ga dành cho nữ trải dài ở tất cả tầm giá, sôi động nhất là nhóm giá dưới 50 triệu đồng với ưu điểm là giá vừa túi tiền. Trên mốc giá đó, người dùng sẽ có mẫu xe hài hòa ở kiểu dáng, trang bị đầy đủ.

Ở tầm giá 50-60 triệu đồng, danh sách lựa chọn đáng chú ý có thể kể đến là Yamaha Grande, Honda SH Mode và Piaggio Liberty. Các mẫu xe này có trang bị khá tương đồng, sự khác biệt chủ yếu đến từ ngôn ngữ thiết kế và thương hiệu.

Honda SH Mode: Lợi thế từ cái tên SH

Có kiểu dáng cao ráo tương tự Honda SH nhưng SH Mode được làm mềm mại để hướng đến nhóm khách hàng nữ. Cái tên SH có thể nói là thứ giá trị nhất trên xe, nó khiến người dùng liên tưởng SH Mode là chiếc SH thu nhỏ dành cho nữ.

Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của SH, kích thước của SH Mode phù hợp với đa số phụ nữ Việt có vóc dáng nhỏ. Thậm chí, chiều cao yên của SH Mode còn thấp hơn Grande dù mẫu xe của Honda trông cao hơn. Chiều cao yên của SH Mode và Grande lần lượt đạt 765 mm và 790 mm.

Thế hệ mới của SH Mode được ra mắt cách đây một năm với ngoại hình mới và được nâng cấp lên đèn LED. SH Mode được phân phối với 3 phiên bản có giá đề xuất 53,9-59 triệu đồng.

Điểm trừ của SH Mode là chưa được trang bị đồng hồ kỹ thuật số. Tương tự SH, SH Mode luôn gặp phải tình trạng đội giá tại đại lý. Tại nhiều địa phương, SH Mode được bán với giá 60-70 triệu đồng, đắt hơn 7-11 triệu đồng so với giá niêm yết.

Piaggio Liberty 125: Dáng đẹp nhưng ít trang bị

Nếu không muốn phải đối mặt với tình trạng đội giá của Honda SH Mode, Piaggio Liberty 125 có thể là một lựa chọn.

Piaggio Liberty và SH Mode đều là những mẫu xe ga mang phong cách châu Âu với bánh kiểu dáng cao, bánh xe cỡ lớn. So với SH Mode, Liberty có kiểu dáng trẻ trung, thể thao hơn và vẫn giữ được nét thời trang dù đã lâu không được nâng cấp về ngoại hình.

Liberty đã từng là xu hướng thời trang của giới trẻ trong vài năm trước. Thiết kế của xe thu hút với người trẻ tuổi nhưng lại “kén” đối với độ tuổi lớn hơn.

Thương hiệu Piaggio thường định giá các mẫu xe của mình cao hơn so với Honda hay Yamaha. Vì vậy, Liberty có giá 57,5-58,5 triệu đồng nhưng không nhiều công nghệ bằng các đối thủ.

Mẫu xe ga của Piaggio sở hữu đèn Halogen, khóa cơ và không có chức năng tắt tạm thời khi dừng. Trang bị đáng chú ý duy nhất của Liberty là phanh ABS.

Về cơ bản, Liberty phù hợp với các khách hàng nữ trẻ tuổi thích xe máy có phong cách thời trang kiểu Italy, bù lại là mức giá vừa phải và không có quá nhiều trang bị.

Nếu bạn cảm thấy mức giá gần 60 triệu của Liberty khá đắt, phiên bản Liberty One 125 sẽ là lựa chọn thích hợp. So với Liberty 125, Liberty One 125 chỉ thiếu phanh ABS nhưng lại có giá rẻ hơn khoảng 10 triệu, ở mức 49 triệu đồng.

Yamaha Grande Hybrid - lợi thế nhờ giá rẻ

Với mức giá 50 triệu đồng, Yamaha Grande Hybrid là phiên bản đắt nhất của dòng Grande. Khi so với các mẫu xe trong nhóm này, Grande Hybrid là mẫu xe có giá thấp nhất và đây cũng là lợi thế lớn nhất của mẫu xe này.

Xét về kiểu dáng, Grande Hybrid vẫn kém hơn Honda SH Mode và Piaggio Liberty dù đây là mẫu xe ga cho nữ đẹp nhất của Yamaha. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu dựa theo kiểu dáng, Grande cạnh tranh trực tiếp với Honda Lead, mẫu xe xếp dưới SH Mode.

Bên cạnh mức giá, trang bị cũng là lợi điểm cạnh tranh của Grande Hybrid. Mẫu xe của Yamaha không hề thua kém 2 mẫu xe còn lại khi có đèn LED, khóa thông minh và phanh ABS ở bánh trước. Hiện tại, Grande Hybrid là mẫu tay ga cho nữ rẻ nhất được trang bị phanh ABS.

Nếu muốn tiết kiệm hơn nữa, người dùng có thể mua Grande bản tiêu chuẩn với giá chỉ từ 42 triệu đồng, hi sinh một số trang bị như phanh ABS, khóa thông minh hay đèn LED.