Những mẫu váy không kén tuổi dành cho phái nữ

4. Váy vạt chéo: Cây bút Anna Laplaca của Who What Wear nhận xét: "Váy vạt chéo nhìn rất đẹp. Nó gần như phù hợp với mọi người". Kiểu váy trên giúp hội chị em khoe được bờ vai, xương quai xanh thon thả. Ngoài ra, Anna cho biết cô thích nhất váy vạt chéo với phần tay bồng, họa tiết sặc sỡ. Váy thường được làm từ những loại vải mát mẻ, có độ bay. Ảnh: Who What Wear.