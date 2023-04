Những mẫu túi xách xếp loại kinh điển

Các tín đồ thời trang khó có thể không biết đến những mẫu túi đình đám như Lady Dior, Louis Vuitton Speedy, Hermès Kelly hay Gucci Jackie.

Đa số tín đồ thời trang đều mong muốn sở hữu những mẫu túi kinh điển. Ảnh minh họa: Brendan Beirne/Shutterstock.

Dù không biết tên, rất có thể mọi người từng thấy bóng dáng của những chiếc túi xách kinh điển trên đường phố hoặc các phương tiện truyền thông. Ngoài tinh xảo và chế tác kỳ công, túi xách mang tính biểu tượng của các thương hiệu xa xỉ còn sở hữu lịch sử phát triển thú vị.

Từ nhân vật truyền cảm hứng đến quá trình sáng tạo, dưới đây Prestige giới thiệu câu chuyện đằng sau các mẫu túi sành điệu và trứ danh trong giới thời trang.

Công nương Diana đeo túi Lady Dior. Ảnh: Rex/Sipa.

Lady Dior

Túi Lady Dior tượng trưng cho sự sang trọng, tinh tế và gu thẩm mỹ. Nhiều người kể rằng Đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac, phu nhân của Tổng thống Pháp Jacques Chirac, muốn tặng Công nương Diana (Anh) một chiếc túi xách sang trọng đặt làm riêng trong chuyến thăm Pháp của bà vào năm 1995.

Vào thời điểm đó, Gianfranco Ferré vừa đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo của Dior. Năm 1994, ông thiết kế một chiếc túi mang tên Chouchou.

Tương tự cấu trúc hộp, sản phẩm này không bị xệ hay cong, thể hiện tư thế trang nghiêm của một quý cô hoàng gia. Thêm vào đó, tay cầm của túi có hình vòm được đính thêm phụ kiện chữ vàng tên thương hiệu.

Công nương Diana yêu thích Chouchou khi mang theo nó đến dự nhiều sự kiện. Sau khi ly hôn với Hoàng tử Charles, chiếc túi này cũng trở thành một dấu hiệu cho sự tự do của bà. Về sau, nhà mốt đổi tên nó thành chiếc túi Lady Dior để vinh danh Công nương Diana.

Nữ diễn viên Audrey Hepburn yêu thích chiếc túi Louis Vuitton Speedy. Ảnh: Glamour.

Louis Vuitton Speedy

Những năm 1930 là thời kỳ thay đổi thói quen du lịch khi việc đi máy bay đang trên đà phát triển. Lúc này, Louis Vuitton ra mắt mẫu túi Louis Vuitton Speedy như một cách phản ứng trước sự phát triển của phương tiện giao thông hiện đại.

Hãng hiểu rằng thời của hành lý cồng kềnh đã qua đi. Thay vào đó, du lịch nhẹ nhàng, thông minh và thanh lịch lên ngôi. Khi mới ra mắt, Louis Vuitton Speedy có tên là Express và thuận tiện sử dụng xuyên suốt một ngày dài.

Tuy nhiên, Audrey Hepburn, ngôi sao của bộ phim Bữa sáng ở Tiffany (Breakfast at Tiffany’s), sau đó đã nâng tầm chiếc túi này lên kinh điển trong thời trang.

Sau thành công của bộ phim, Hepburn đã yêu cầu Louis Vuitton thay đổi kích thước của Speedy 30 (con số biểu thị chiều rộng của chiếc túi tính bằng cm) thành 25. Kể từ đó, chiếc túi trở thành một trong những phụ kiện du lịch yêu thích của bà.

Grace Kelly xuất hiện cùng chiếc túi Hermès Kelly đình đám. Ảnh: The Telegraph.

Hermès Kelly

Mẫu túi Kelly duyên dáng và sang trọng của Hermès không phải ngay từ đầu đã được đặt theo tên của nữ diễn viên người Mỹ Grace Kelly. Thực chất, chúng có tên ban đầu là Sac à Dépêche (túi thư) và được tạo ra bởi Robert Dumas vào năm 1930.

Năm 1935, Sac à Dépêche chính thức được tung ra thị trường. Phom dáng sang trọng và đường nét gọn gàng của túi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người mua hàng xa xỉ.

Năm 1956, Grace Kelly, người đã kết hôn với Hoàng gia Monaco và trở thành Công nương, đã dùng chiếc túi này che bụng bầu của mình khỏi các tay săn ảnh. Sự việc trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi và mẫu túi này dần dà được gọi là túi Kelly.

Jacqueline Kennedy mang mẫu túi Gucci trên đường phố New York (Mỹ) năm 1970. Ảnh: Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock.

Gucci Jackie

Xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1950, Gucci Jackie được biết đến với cái tên Fifties Constance. Tuy nhiên, khi được Jacqueline Kennedy, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, dùng vào năm 1961, chiếc túi này nhanh chóng “làm mưa làm gió” trong giới thời trang. Từ đó, Gucci đổi tên túi thành Gucci Jackie để vinh danh bà.

Chiếc túi này đã trải qua nhiều lần tái bản theo từng thời của một số giám đốc sáng tạo của Gucci. Frida Giannini ra mắt mẫu New Jackie. Năm 2021, Alessandro Michele biến hóa phiên bản này khi bổ sung dây đeo đa năng cùng kiểu đóng túi mới. Hiện tại, mẫu túi này được gọi là Gucci Jackie 1961.

Kate Moss, Dakota Johnson, Harry Styles, Kaia Gerber, Emma Corrin và nhiều siêu ngôi sao hạng A khác từng đeo mẫu túi biểu tượng này của nhà mốt Gucci.

Jane Birkin cùng chiếc túi Hermès Birkin. Ảnh: Abaca Press/Alamy.

Hermès Birkin

Hermès Birkin là cái tên không thể thiếu vắng trong danh sách túi xách mang tính biểu tượng. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Jean Louis Dumas, chủ tịch điều hành của hãng thời trang xa xỉ Hermès, và nữ diễn viên Jane Birkin đã thúc đẩy sự ra đời của mẫu túi này.

Năm 1984, hai người đi cùng chuyến bay từ Paris đến London. Jane Birkin làm đổ đồ từ chiếc túi rơm và phàn nàn với Dumas rằng mình không tìm được một chiếc túi rộng rãi có thể chứa mọi thứ. Nắm bắt được nhu cầu túi xách này, Dumas bắt đầu lên ý tưởng cho Hermès Birkin.

Hiện nay, Hermès Birkin có nhiều kích cỡ khác nhau. Thêm vào đó, chúng còn được xem như một khoản đầu tư và có thể bán với giá cao tại các phiên đấu giá cao cấp. Kate Moss, Kourtney Kardashian, Jennifer Lopez, Victoria Beckham và Drake là một số tín đồ của mẫu túi này.

Carrie Bradshaw mang túi Fendi Baguette tím trong bộ phim Và cứ như thế (And Just Like That). Ảnh: @justlikethatmax.

Fendi Baguette

Carrie Bradshaw, nhân vật đam mê thời trang trong bộ phim Chuyện ấy là chuyện nhỏ (Sex and the City) và Và cứ như thế (And Just Like That) do nữ diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai, đã phối chiếc túi Fendi Baguette tím rực rỡ như một món phụ kiện đường phố.

Thêm vào đó, câu nói kinh điển “Nó không phải là một chiếc túi. Đó là chiếc túi Baguette” của cô đã kéo về sự chú ý không nhỏ cho Fendi Baguette.

Fendi Baguette được xem là “đứa con tinh thần” của nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi. Giới thời trang kể rằng nhà mốt Fendi đã đổi tên túi xách theo loại bánh mì cổ điển (baguette) của Pháp là vì chúng có thể được đeo thoải mái dưới cánh tay như cách mọi người mang theo ổ bánh mì.

Công nương Diana yêu thích chiếc túi quai tre của Gucci. Ảnh: Mike Forster/Daily Mail/Shutterstock.

Gucci Diana

Sau chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1947, ngành thời trang xa xỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu hụt nguyên liệu. Vào thời điểm đó, Gucci nhận thấy rằng tre Nhật Bản có thể thay thế cho da vì dễ trồng và uốn nắn. Dần dà, mẫu túi 0633 và Gucci Bamboo, tiền thân của Gucci Diana, ra đời.

Công nương Diana ưa chuộng Gucci Bamboo và thường xuyên thường mang theo trong các chuyến đi của mình. Chẳng mấy chốc, chiếc túi quai tre này đã trở thành biểu tượng cho sự tự do và cá tính của bà.

Vào tháng 7 năm 2021, nhà mốt Gucci đổi tên túi thành Gucci Diana để vinh danh cố Công nương nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày sinh của bà.

Kate Moss xách chiếc túi Balenciaga City. Ảnh: Gareth Cattermole.

Balenciaga City

Chiếc túi City của Balenciaga này ban đầu không được nhiều người chấp thuận. Ban quản lý thương hiệu đã từ chối bản thiết kế này của Nicholas Ghesquière, cựu giám đốc sáng tạo của Balenciaga, vì cho rằng túi trông luộm thuộm.

Tuy nhiên, Ghesquière vẫn thuyết phục được họ. Tuy nhiên, hãng chỉ sản xuất 25 túi xách City cho buổi trình diễn thời trang.

Ghesquière đồng thời tặng túi này cho những người mẫu nào yêu thích chúng. Đặc biệt, City thu hút sự chú ý của Kate Moss. Siêu mẫu này góp phần không nhỏ trong việc làm túi trở nên nổi tiếng hơn.