Những mẫu túi xách kinh điển được đặt tên theo người nổi tiếng

Năm 2006, Lady Dior có thêm những mẫu mới với chất liệu và kích thước khác nhau. Nhiều ngôi sao yêu thích chiếc túi biểu tượng này như Anne Hathaway, Paris Hilton, Dương Tử Quỳnh... Đây cũng là vật bất ly thân của nhân vật Blair trong Gossip Girl hay Charlotte của Sex and the City. Ảnh: Who What Wear.