Những mẫu SUV được giảm giá trong tháng 11

Mitsubishi, Subaru và VinFast đưa ra các ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua SUV trong tháng 11.

Bước vào tháng 11, các hãng ôtô tại Việt Nam tung ra một loạt chương trình khuyến mại mới nhằm kích cầu. Trong số đó, nhóm SUV 5 chỗ và 7 chỗ tiếp tục được ưu đãi sâu với số tiền từ vài chục đến hơn một trăm triệu đồng.

Những mẫu xe gầm cao đáng chú ý đang được hưởng ưu đãi có Mitsubishi Outlander, Subaru Forester và VinFast Lux SA2.0.

Mitsubishi Outlander - giảm 100% phí trước bạ

Sau nhiều tháng khuyến mãi nhỏ giọt, 2 model Mitsubishi Outlander dùng động cơ 2.0 vừa được ưu đãi 50% phí trước bạ từ nhà sản xuất. Mức giảm cho phiên bản CVT 2.0 (825 triệu đồng) và CVT 2.0 Premium (950 triệu đồng) lần lượt là 41 triệu đồng và 47 triệu đồng, tương ứng 5% giá đề xuất. Chương trình này không áp dụng với phiên bản Outlander CVT 2.4 Premium ( 1,058 tỷ đồng ).

Cộng với hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước, khách hàng mua Mitsubishi Outlander 2.0 có thể tiết kiệm từ 82 triệu đến 104 triệu đồng, tùy theo địa phương đăng ký xe. Ngoài ra, Mitsubishi còn tặng kèm ghế da (bản tiêu chuẩn) hoặc bộ camera 360 độ (bản 2.0 Premium).

Trước Mitsubishi Outlander, Honda CR-V (998 triệu đồng - 1,118 tỷ đồng ) là mẫu xe đầu tiên ở phân khúc crossover 5+2 được ưu đãi 100% phí trước bạ. So với đối thủ đồng hương, mức giá của Outlander 2.0 thấp hơn khoảng 170 triệu đồng.

Những cái tên khác khác cạnh tranh với Mitsubishi Outlander còn có Hyundai Santa Fe (995 triệu đồng - 1,245 tỷ đồng ), Kia Sorento (1,079- 1,349 tỷ đồng ), Mazda CX-8 (999 triệu đồng - 1,249 tỷ đồng ) và Nissan X-Trail (913-993 triệu đồng).

Ngoài mức giá cạnh tranh, Mitsubishi Outlander bản 2.0 có ưu điểm về không gian tiện dụng, trang bị tính năng khá tốt. Tuy vậy, mẫu xe gầm cao của Mitsubishi không nổi trội về thiết kế hay sức mạnh vận hành.

Subaru Forester - giảm từ 109 triệu đến 229 triệu đồng

Subaru Forester tiếp tục được các đại lý giảm giá trong tháng 11. Tùy theo phiên bản và đời xe mà mức ưu đãi sẽ có sự khác biệt, dao động từ 109 triệu đến 229 triệu đồng và đi kèm bộ phụ kiện.

Chẳng hạn, Subaru Forester 2.0 i-L có giá niêm yết 1,128 tỷ đồng được giảm tối đa 229 triệu đồng cho các model sản xuất năm 2019, tuy nhiên lượng xe này không còn nhiều. Đối với xe Forester 2.0 i-L sản xuất năm 2020, khuyến mại ở mức 159-169 triệu đồng tùy theo đại lý.

Trong khi đó, phiên bản 2.0 i-S ( 1,218 tỷ đồng ) và i-S EyeSight ( 1,288 tỷ đồng ) được ưu đãi lần lượt 149 triệu và 109 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng được tặng thêm màn hình thông tin giải trí, phim cách nhiệt và camera 360 độ (bản 2.0 i-S).

Với giá bán khuyến mại dao động từ khoảng 900 triệu đồng đến 1,18 tỷ đồng và được nhập khẩu từ Thái Lan, Subaru Forester có thêm cơ hội để cạnh tranh với các mẫu SUV 5 chỗ CKD như Mazda CX-5 (829 triệu đồng - 1,049 tỷ đồng ), Hyundai Tucson (799-940 triệu đồng) và Peugeot 3008 (979 triệu đồng - 1,069 tỷ đồng ).

Dù không có ngoại hình bắt mắt như các đối thủ, Subaru Forester được đánh giá cao về khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt nhờ động cơ Boxer, hệ dẫn động S-AWD. Ngoài ra, mẫu xe gầm cao của Subaru còn nổi bật về độ an toàn cùng không gian nội thất rộng rãi thuộc diện tốt nhất phân khúc.

VinFast Lux SA2.0 - ưu đãi từ 215 triệu đến 391 triệu đồng

Bên cạnh chính sách hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ, VinFast vừa công bố thêm chương trình khuyến mại cho các dòng ôtô trong tháng 11. Lux SA2.0 là dòng xe có mức ưu đãi đáng kể nhất, tối đa lên đến 391 triệu đồng. Cụ thể, 3 phiên bản VinFast Lux SA2.0 (1,649- 1,929 tỷ đồng ) được áp dụng giảm 215-231 triệu đồng đối với khách hàng mua xe trả góp.

Trong khi đó, nếu thanh toán toàn bộ giá trị xe người mua sẽ được giảm thêm 10% so với giá mua trả góp. Mức giá thấp nhất dành cho Lux SA2.0 bản Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp lần lượt là 1,290 tỷ đồng , 1,367 tỷ đồng và 1,528 tỷ đồng .