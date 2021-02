Những mẫu SUV 5 chỗ giá 2-3 tỷ đồng đáng chú ý tại Việt Nam

Nhóm xe gầm cao 5 chỗ hạng sang tại Việt Nam hiện có các cái tên nổi bật từ Mercedes-Benz, BMW và Volvo.

Trong vài năm qua, nhóm SUV 5 chỗ hạng sang tại Việt Nam có sự cạnh tranh mạnh mẽ với các mẫu xe mang kiểu dáng năng động, trang bị tính năng cao cấp và sở hữu khả năng vận hành linh hoạt, hướng đến khách hàng trẻ.

Những cái tên đáng chú ý hiện nay có thể kể đến Mercedes-Benz GLC-Class, BMW X3 và Volvo XC60. Trong khi đó, Audi Q5 và Lexus NX tỏ ra kém hấp dẫn hơn khi đã lâu chưa được nâng cấp và bổ sung phiên bản mới.

Mercedes-Benz GLC-Class

Trong số 3 phiên bản Mercedes GLC đang bán tại Việt Nam, có 2 model có mức giá trên 2 tỷ đồng là GLC 200 4MATIC ( 2,099 tỷ đồng ) và GLC 300 4MATIC ( 2,499 tỷ đồng ). So với thời điểm ra mắt vào quý I/2020, mẫu SUV bán chạy nhất của Mercedes-Benz có giá bán cao hơn 60-100 triệu đồng.

Mercedes GLC 200 4MATIC và 300 4MATIC không có thay đổi nào về thiết kế. Mẫu xe gầm cao vẫn mang phong cách lịch lãm và thời trang. Các đường nét mềm mại và thanh thoát của hệ thống đèn LED tỏ ra phù hợp với cả khách hàng nam lẫn nữ.

Điểm trừ đáng kể là từ năm 2021, phiên bản GLC 300 4MATIC với gói trang bị ngoại thất AMG Line không còn sử dụng kiểu phanh thiết kế đục lỗ, điều này phần nào khiến ngoại hình của model này ít thể thao hơn trước.

Tính năng nổi bật nhất của phiên bản GLC 300 4MATIC là hệ thống đèn thông minh MultiBeam LED. Trong khi đó, Mercedes GLC 200 4MATIC chỉ có đèn LED thông thường đi cùng cảm biến bật/tắt tự động.

So với các mẫu xe cùng hạng, kích thước tổng thể của Mercedes GLC kém hơn, bù lại chiều dài cơ sở lại thuộc diện tốt nhất phân khúc. Cụ thể, số đo dài x rộng x cao của các phiên bản GLC là 4.670 x 1.900 x 1.650 mm, khoảng cách 2 trục đạt 2.873 mm.

Cabin của Mercedes GLC có mang phong cách sang trọng khi sử dụng vật liệu trang trí chính là gỗ, kết hợp với các chi tiết viền kim loại bóng bẩy. Đồng thời, không gian hành khách và khoang hành lý (550 lít) của GLC cũng thuộc diện rộng rãi nhất nhì trong phân khúc.

So với BMW X3 hay Volvo XC60, 2 phiên bản GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC không quá nổi bật về mặt công nghệ. Mẫu SUV của Mercedes tập trung trang bị vào yếu tố tiện nghi dành cho hành khách.

Các tính năng đáng chú ý có thể kể đến màn hình cảm ứng 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí MBUX có giao diện tiếng Việt, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại không dây, cụm điều khiển touchpad, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, 2 ghế trước chỉnh điện tích hợp nhớ 3 vị trí…

Kể từ đời xe 2021, Mercedes GLC không còn hỗ trợ tính năng đỗ xe tự động Active Parking Assist, người lái cần chủ động điều khiển xe thông qua cảm biến và camera 360 độ. Các chức năng an toàn khác có 7 túi khí, cảnh báo mất tập trung, kiểm soát hành trình, phanh tay điện tử…

Mercedes GLC 200 4MATIC trang bị động cơ 2.0L tăng áp mới, công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Ở model GLC 300 4MATIC, động cơ có công suất 258 mã lực và sức kéo 370 Nm. Cả 2 cùng có hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 5 chế độ lái tùy chọn và hệ thống treo thích ứng.

BMW X3

BMW X3 có thể xem là đối thủ xứng tầm với Mercedes GLC, cả về danh tiếng cũng như thiết kế, tính năng hay khả năng vận hành. Tuy vậy, X3 được Thaco nhập khẩu nên có giá bán đắt hơn đáng kể so với GLC lắp ráp trong nước.

Hiện tại, BMW X3 hiện có 3 phiên bản gồm xDrive20i, xDrive20i xLine và xDrive30i M Sport, mức giá lần lượt là 2,299 tỷ đồng , 2,629 tỷ đồng và 2,959 tỷ đồng . Đây là mức giá cao nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ vừa.

Ở đời xe 2021, BMW X3 tại Việt Nam có sự thay đổi về mặt trang bị trong khi thiết kế nội/ngoại thất được giữ nguyên. So với Mercedes GLC hay Volvo XC60, BMW X3 có thiết kế nam tính và mạnh mẽ hơn với nhiều chi tiết trang trí như mâm xe 19 inch, cản trước/sau kiểu thể thao,

Điểm nhấn chính là cụm đèn định vị LED trước theo kiểu Angel Eyes và đèn hậu LED thiết kế 3D nổi bật. Phiên bản tiêu chuẩn có tính năng tự động điều chỉnh pha/cốt, trong khi 2 model cao cấp được trang bị đèn thích ứng Adaptive LED có chức năng mở rộng góc chiều khi vào cua.

Kích thước dài x rộng x cao tổng thể của BMW X3 lần lượt là 4.708 x 1.891 x 1.676 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.864 mm và khoảng sáng gầm ở mức 200 mm. Khoang hành lý của BMW X3 có dung tích khoảng 550 lít, tương đương Mercedes GLC và rộng hơn so với Volvo XC60.

Khoang lái của X3 vẫn giữ thiết kế hướng về người lái và các model 2021 được BMW bổ sung đáng nhiều tính năng mới để cạnh tranh với GLC hay XC60. Các trang bị nổi bật trên BMW X3 có kính cách âm 2 lớp, kết nối Apple CarPlay không dây, ghế trước tích hợp sưởi và làm mát.

Ngoài ra, 2 phiên bản cao cấp còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 10,25 inch, điều hòa tự động 3 vùng, ghế sau thay đổi được độ nghiêng tựa lưng, rèm che nắng phía sau, hệ thống thanh vòm cao cấp Harman Kardon gồm 16 loa, công suất 600 watt.

Danh sách an toàn của BMW X3 cũng được nâng cấp, trong đó có chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ trên phiên bản X3 xDrive30i M Sport. Còn lại, lốp run-flat và cảm biến áp suất lốp là trang bị tiêu chuẩn của BMW X3.

BMW X3 tiếp tục sử dụng động cơ TwinPower Turbo 2.0L, hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Trong đó, 2 phiên bản X3 xDrive20i và xDrive20i xLine có công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm.

Trong khi đó, phiên bản X3 xDrive30i M Sport có thông số được tinh chỉnh cao hơn, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống treo thể thao thay vì loại thích ứng như ở đời xe trước.

Volvo XC60

Phiên bản facelift của Volvo XC60 được giới thiệu vào cuối năm 2020 và có giá bán khá dễ chịu so với 2 mẫu xe Đức kể trên. Cụ thể, XC60 R-Design có giá đề xuất 2,19 tỷ đồng . Điểm hạn chế của dòng SUV Thụy Điển là không có nhiều biến thể tùy chọn như Mercedes GLC và BMW X3, ngoài ra thương hiệu Volvo cũng ít phổ biến hơn tại Việt Nam.

Với gói trang bị R-Design, Volvo XC60 nay có ngoại hình năng động và trẻ trung hơn. Điểm nhấn chính là các chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt, cản trước, ốp gương chiếu hậu, cản sau, khung cửa kính hay baga mui.

Các trang bị ngoại thất của XC60 không quá nổi trội khi đặt cạnh GLC và X3. Mẫu SUV 5 chỗ của Volvo có đèn chiếu sáng và đèn hậu LED, mâm xe 19 inch, cánh lướt gió phía sau, ống xả kép…

Volvo XC60 R-Design có kích thước nhỏ gọn với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.688 x 1.902 x 1.641 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.865 mm. Điều này khiến không gian nội thất và cốp sau của XC60 chỉ ở mức khá tốt. Bù lại, xe có thông số khoảng sáng gầm thuộc diện tốt nhất phân khúc - 216 mm.

Cabin của XC60 là sự kết hợp giữa với bảng điều khiển trung tâm ít nút bấm và các ghế ngồi có hơi hướm thể thao. Vật liệu da và kim loại xuất hiện ở bảng taplo, tapi cửa cho cảm giác cao cấp, tuy vậy ghế ngồi sử dụng da pha nỉ là điểm trừ của XC60.

Về mặt tiện nghi, XC60 R-Design có lượng trang bị phong phú và có phần nhỉnh hơn những model GLC hay X3 ở cùng tầm giá. Danh sách có thể kể đến hệ thống loa cao cấp Bowers & Wilkins, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng có lọc không khí, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, hiển thị vận tốc trên kính lái HUD…

Tương tự các mẫu xe Volvo khác, an toàn được xem là ưu điểm chính của XC60 khi so sánh với các đối thủ. Với hệ thống hỗ trợ lái Pilot Assist và gói an toàn chủ động City Safety, người lái Volvo XC60 có được các chức năng hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ…

Dưới nắp ca-pô, XC60 được trang bị động cơ 2.0L tăng áp và siêu nạp, giúp thông số vận hành tốt nhất phân khúc với công suất 320 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD. Mẫu SUV này có 5 chế độ lái tùy chọn.