Những mẫu sedan, MPV và SUV đô thị trong tầm giá 500 triệu đồng

Trong khoảng giá trên dưới 500 triệu đồng, người dùng hiện có thể lựa chọn một số mẫu sedan, MPV và SUV đô thị như Suzuki Ertiga 5MT, MG ZS Std+ hay Honda City E.

Với sự xuất hiện của những mẫu xe mới trong năm 2021 như Honda City E, MG ZS Std+ hay Mitsubishi Attrage Premium, phân khúc ôtô giá trên dưới 500 triệu đồng trở nên sôi động, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn.

Không chỉ có những lựa chọn trong nhóm xe hạng A và hạng B như trước, tầm giá 500 triệu đồng hiện nay có cả một số mẫu SUV đô thị và MPV.

Sedan hạng B - Honda City E

Honda City thế hệ mới vừa được bổ sung phiên bản cơ sở City E. Với mức giá 499 triệu đồng - tầm giá hướng đến người dùng mua xe chạy dịch vụ - City E cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios 1.5E MT, Hyundai Accent 1.4 AT hay Mitsubishi Attrage CVT Premium.

Ảnh: Honda Nam Định.

Ưu điểm của Honda City E là không gian nội thất rộng rãi, đến từ thương hiệu được tin tưởng về khả năng vận hành bền bỉ. Bên cạnh đó, xe vẫn được trang bị động cơ 1.5L (119 mã lực, 145 Nm) thuộc nhóm mạnh nhất phân khúc, đi kèm hộp số CVT.

Tuy nhiên, City E có danh sách trang bị đơn giản, với đèn halogen, la-zăng thép 15 inch, ghế bọc nỉ, không có màn hình trung tâm, đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, camera lùi, cảm biến lùi và nút mở cốp từ bên ngoài.

Ảnh: Honda Nam Định.

Các tính năng an toàn của xe cũng chỉ ở mức cơ bản với ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 4 túi khí.

Trong tầm giá của City E, Hyundai Accent 1.4 AT (501 triệu đồng) là phương án nổi trội hơn về trang bị tiện nghi và an toàn. Ngoài ra, Mitsubishi Attrage cũng là lựa chọn tiết kiệm hơn đáng kể về chi phí mua và sử dụng xe, trong khi vẫn có không gian cabin rộng rãi so với kích thước bên ngoài.

Xe đa dụng - Suzuki Ertiga 5MT

Suzuki Ertiga 5MT hiện là mẫu MPV có giá thấp nhất tại Việt Nam - 499 triệu đồng. Với giá bán dễ tiếp cận, dùng hộp số sàn và có lượng trang bị cơ bản, Ertiga 5MT phù hợp hơn với người mua xe kinh doanh chở khách.

So với các mẫu sedan và SUV đô thị cùng tầm giá tiền, Ertiga 5MT vượt trội về không gian sử dụng với 7 chỗ ngồi. Động cơ cho mức hiệu năng đủ dùng, tiết kiệm nhiên liệu.





Bên cạnh đó, phiên bản Ertiga số sàn hiện hành cũng được bổ sung một số trang bị mà đời trước không có như camera lùi, màn hình cảm ứng 6,2 inch và bệ tì tay hàng ghế thứ hai.

Các trang bị còn lại của Suzuki Ertiga 5MT gồm đèn pha halogen projector, đèn hậu LED, gương hậu chỉnh điện (không có gập điện và báo rẽ), vô-lăng nhựa, khởi động bằng chìa khóa, điều hòa chỉnh cơ, ghế nỉ chỉnh cơ, ABS/EBD, cảm biến lùi và 2 túi khí.

Suzuki Ertiga 5MT sử dụng động cơ 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm và hộp số sàn 5 cấp.

SUV đô thị - MG ZS Std+

Phiên bản Std+ giá 519 triệu đồng mới được bổ sung của MG ZS 2021 hiện là lựa chọn SUV đô thị có giá thấp nhất. Bước sang đời mới, MG ZS chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc.





MG ZS có thiết kế trẻ trung, hiện đại dù bị đánh giá mang một số đường nét giống với xe của thương hiệu khác. Điểm mạnh của mẫu xe này là trang bị tiện nghi và an toàn khá đầy đủ.

Cụ thể, phiên bản ZS Std+ có đèn LED, đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu chỉnh điện, báo rẽ, điều hòa chỉnh cơ, lọc bụi PM2.5, ghế da chỉnh cơ, nút bấm khởi động và phanh tay điện tử.

Các tính năng an toàn của xe gồm cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đổ đèo/khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh ở góc cua, ABS/EBD/BA, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí.

Động cơ 1.5L (112 mã lực, 150 Nm) của MG ZS thuộc nhóm yếu nhất phân khúc. Trải nghiệm thực tế, xe tăng tốc không quá nhạy bén, có thể nhận ra độ trễ. Bù lại, xe cho cảm giác khá chắc chắn khi đã đủ tốc độ. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 8 lít/100 km.