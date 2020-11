Những mẫu sedan được giảm giá trong tháng 11

VinFast Lux A2.0, Mazda3, Honda Accord... là những mẫu sedan được khuyến mại, điều chỉnh giá bán trong tháng 11.

Tháng 11, các hãng tiếp tục triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm cuối năm. Với nhóm sedan, dù mức giảm không nhiều bằng giai đoạn trước, vẫn có một số mẫu xe hiện được hãng và đại lý ưu đãi mạnh tay, lên tới hàng trăm triệu đồng.

VinFast Lux A2.0 giảm 148-288 triệu đồng

Người dùng mua VinFast Lux A2.0 trong tháng 11 sẽ được trừ trực tiếp khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tri ân (80 triệu đồng) vào giá xe. Như vậy, Lux A2.0 có giá bán mới 1,031- 1,256 tỷ đồng .

Đồng thời, các khách hàng trả thẳng 100% tiền mua xe sẽ được giảm thêm 10% giá trị xe, tính theo mức giá mới phía trên. Nhờ đó, tổng khuyến mại của VinFast Lux A2.0 dao động 251-288 triệu đồng, với giá bán các phiên bản Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp lần lượt là 928 triệu, 998 triệu và 1,131 tỷ đồng .

VinFast Lux A2.0 được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L (174 mã lực, 300 Nm hoặc 228 mã lực, 350 Nm), hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Honda Accord giảm 100-130 triệu đồng

Theo khảo sát, hiện một số đại lý Honda đang giảm giá 100-130 triệu đồng cho các xe Honda Accord sản xuất năm 2019. Được niêm yết giá 1,319- 1,329 tỷ đồng , giá mới sau giảm của Accord dao động trên dưới 1,2 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, Honda Accord có doanh số không mấy khả quan và thua kém nhiều các đối thủ Toyota Camry hay Mazda6. Sau 9 tháng của năm 2020, Honda chỉ bán được 189 chiếc Accord. Giá bán cao là một trong những nguyên nhân chính khiến Accord ế khách.

Honda Accord được phân phối với một phiên bản, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 260 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Mazda3 giảm 20-30 triệu đồng

Mazda3 hiện không có chương trình khuyến mại nào. Tuy nhiên, Mazda vừa công bố giá niêm yết mới dành cho Mazda3, với mức giảm 20-30 triệu đồng tùy phiên bản.

Cụ thể, biến thể Mazda3 sedan có giá mới 799 và 849 triệu đồng, tương ứng các phiên bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium, giảm 20 triệu đồng so với giá cũ. Bản 1.5 Premium tăng 10 triệu, giá mới 799 triệu đồng. Hai bản 1.5 Deluxe và 1.5 Luxury giữ nguyên giá.

Mazda3 Sport (biến thể hatchback) được giảm giá 30 triệu đồng cho bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium, giá mới lần lượt là 799 và 849 triệu đồng. Các phiên bản còn lại giữ nguyên giá.

Mazda3 được trang bị động cơ xăng 1.5L (110 mã lực, 146 Nm) hoặc 2.0L (153 mã lực, 200 Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Kia Soluto giảm 26-30 triệu đồng

Tương tự Mazda3, Kia hiện không triển khai chương trình khuyến mại nào cho mẫu sedan hạng B Soluto, tuy nhiên xe được điều chỉnh giá niêm yết, với mức giảm 26-30 triệu đồng tùy phiên bản.

Cụ thể, Kia Soluto MT và AT Luxury giảm 30 triệu đồng, giá mới lần lượt là 369 và 469 triệu đồng. Nhờ đó, Soluto hiện là mẫu sedan hạng B có giá khởi điểm thấp nhất. Phiên bản MT Deluxe và AT Deluxe có giá tương ứng 399 và 429 triệu đồng, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ.

Kia Soluto được trang bị động cơ xăng 1.4L, công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm, hộp số 5 MT hoặc 4 AT và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Attrage giảm 19-23 triệu đồng

Là xe nhập khẩu, vì vậy Mitsubishi Attrage không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ giờ đến hết năm 2020. Do đó, Mitsubishi hiện hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua Attrage và tặng kèm bộ phụ kiện đối với phiên bản CVT. Tổng khuyến mại dao động 19-23 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage thuộc nhóm sedan hạng B, cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto, Suzuki Ciaz và Mazda2. Xe được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản MT (giá 375 triệu đồng) và CVT (giá 460 triệu đồng), sử dụng động cơ xăng 1.2L, công suất 77 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm, hộp số 5 MT hoặc CVT và hệ dẫn động cầu trước.