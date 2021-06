Những mẫu ôtô 7 chỗ bán chạy nhất 5 tháng đầu năm 2021 tại Việt Nam

Toyota Supra trong phim 'Fast & Furious' có giá hơn nửa triệu USD

Mẫu Toyota Supra 1994 từng được cố tài tử Paul Walker cầm lái trong phim "The Fast and the Furious" vừa tham gia một cuộc đấu giá và thu về số tiền 550.000 USD.