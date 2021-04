Những mẫu Mercedes-Benz giá thấp tại Việt Nam

Mercedes-Benz hiện có nhiều model từ sedan phổ thông đến xe thể thao với giá dao động 1,499-11,59 tỷ. Dưới đây là những mẫu đang có giá thấp đang được bán ở Việt Nam.

Mercedes-Benz được biết đến như một thương hiệu xe sang của Đức. So với 2 đối thủ đồng hương là BMW và Audi, giá bán của các mẫu xe Mercedes-Benz có phần dễ chịu hơn. Gần đây nhất, Mercedes-Benz Việt Nam cho ra mắt phiên bản mới của E-Class với giá từ 2,31 tỷ đồng .

Để sở hữu một chiếc Mercedes tại Việt Nam, người dùng cần chi ít nhất khoảng 1,5 tỷ đồng . Dưới đây là những mẫu xe Mercedes-Benz có giá thấp nhất ở các phân khúc được nhiều người dùng quan tâm.

Sedan: C 180 AMG - 1,499 tỷ đồng

Sau một năm giới thiệu C 180, Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục cho ra mắt bản nâng cấp AMG Line cho mẫu xe này. C 180 AMG được xem là bản thay thế cho C 180, đây đồng thời là mẫu xe Mercedes-Benz có giá bán thấp nhất.

C 180 AMG là sản phẩm thay thế C 180 được ra mắt cách đây một năm. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Nhờ sở hữu gói trang trí AMG Line, C 180 AMG trông thể thao và năng động hơn C 180 tiêu chuẩn. Phần đầu xe nhận được nhiều thay đổi như mặt ca-lăng mới hay logo Mercedes-Benz trên nắp ca-pô được làm dạng chìm. Mâm xe là loại AMG 5 chấu kép có kích thước 18 inch, lớn hơn C 180 tiêu chuẩn 1 inch.

Nội thất của C 180 AMG không có gì nổi bật, vẫn là thiết kế quen thuộc của C-Class với bảng táp-lô dạng thác đổ, khu vực nút điều khiển đặt ở bệ tựa tay. Màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và có thể sử dụng trợ lý giọng nói tiếng Việt Kiki để chỉ đường hoặc mở nhạc trên xe.

Dù là phiên bản AMG, C 180 AMG vẫn dùng khối động cơ tăng áp I4 1.5L, sản sinh công suất 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,6 giây, tốc độ tối đa đạt được là 223 km/h.

C 180 AMG bị loại bỏ hệ thống đỗ xe tự động. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Về công nghệ an toàn, Mercedes-Benz trang bị cho C 180 AMG chức năng cảnh báo mất tập trung, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động khi dừng đèn đỏ, gương chiếu hậu chống chói tự động, hỗ trợ ổn định thân xe khi vào cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. So với C 180, C 180 AMG đã bị loại bỏ tính năng đỗ xe tự động.

C 180 AMG tấn công trực diện khách hàng bằng 2 giá trị chính: Giá rẻ và thương hiệu hạng sang. Nhiều người nói rằng Mercedes đang bình dân hóa thương hiệu của mình với mẫu C-Class giá ngang với nhiều mẫu sedan hạng D của các thương hiệu xe hơi phổ thông.

SUV 5 chỗ: GLC 200 - 1,799 tỷ đồng

Trong phân khúc SUV 5 chỗ cao cấp, Mercedes-Benz GLC là dòng xe có doanh số tốt hơn các đối thủ như Audi Q5 hay BMW X3. Trong đó Mercedes-Benz GLC 200 là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất.

GLC 200 là mẫu xe có giá bán rẻ nhất thuộc dòng GLC của Mercedes-Benz Việt Nam. Ảnh: MBV.

Phiên bản mới nhất của GLC 200 được giới thiệu với người dùng trong nước vào năm ngoái, xe được thay đổi theo phong cách hầm hố và cứng cáp hơn. Một số chi tiết trên GLC 200 phiên bản hiện tại được lấy cảm hứng từ Mercedes-Benz GLE.

Nội thất của GLC 200 kết hợp chất liệu da cùng gỗ cao cấp. Vị trí trung tâm là màn hình giải trí tích hợp MBUX kích thước 10,25 inch, hỗ trợ nhận lệnh bằng giọng nói.

Mercedes-Benz trang bị cho GLC 200 động cơ 2.0L, sản sinh công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp.

Nội thất của GLC 200 không có nhiều nét riêng nổi bật. Ảnh: MBV.

Các công nghệ an toàn nổi bật trên GLC 200 có thể nhắc đến như 7 túi khí, hệ thống kiểm soát sự tập trung của người lái, kiểm soát hành trình chủ động...

Giá bán thấp vẫn là lý do chính khiến GLC 200 bán chạy hơn so với các đối thủ trong phân khúc.

SUV 7 chỗ: GLB 200 AMG - 1,999 tỷ đồng

Chỉ sau 2 tháng ra mắt toàn cầu, Mercedes-Benz GLB đã được giới thiệu trong nước vào tháng 8/2020 với duy nhất mẫu GLB 200 AMG. Mẫu xe 7 chỗ này được định vị nằm giữa GLA và GLC.

GLB 200 AMG là mẫu SUV 7 chỗ rẻ nhất của Mercedes-Benz Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Ngoại hình của GLB 200 AMG vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity quen thuộc. Mercedes-Benz trang bị cho GLB 200 AMG bộ mâm 5 chấu hình ngôi sao với kích thước 19 inch. Hệ thống đèn trên xe là loại Full-LED.

Với kích thước vừa phải và được gắn thêm hàng ghế thứ 3, GLB 200 trên thực tế nên được sử dụng cho 5 người cùng hành lý. Hàng ghế thứ 3 tất nhiên có thể sử dụng nhưng khá chật hẹp cho người lớn, và sẽ không thoải mái nếu di chuyển với quãng đường xa.

Chất liệu carbon và hợp kim dễ dàng được tìm thấy trên bảng táp-lô, khe gió điều hòa cũng như các phím bấm. Vô lăng bọc da được thiết kế dạng D-Cut thể thao. Hệ thống giải trí trên xe dùng màn hình cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Sức mạnh của GLB 200 AMG đến từ động cơ tăng áp I4 1.3L, sản sinh công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe dùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, đi kèm là hệ truyền động cầu sau.

Nội thất của GLB 200 AMG sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như carbon hay hợp kim. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Xe sở hữu các công nghệ an toàn như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử...