Những mẫu iPhone không nên mua tại Việt Nam

iPhone 6 và iPhone 6 Plus được Apple ra mắt vào năm 2014. Hiện tại, cả 2 sản phẩm này chỉ còn hàng qua sử dụng. Một số cửa hàng đang chào bán iPhone 6, iPhone 6 Plus cũ với giá khoảng 2,5-3 triệu đồng. Đại diện các cửa hàng cho biết iPhone 6 và iPhone 6 Plus cũ có số lượng không nhiều trên thị trường. Ảnh: Dom Esposito.