Những mẫu iPad tệ nhất lịch sử

1. iPad 3. Được mệnh danh là iPad thế hệ mới (The New iPad) nhưng iPad lại là một trong những sản phẩm tệ nhất mà Apple từng ra mắt. Đây là iPad đầu tiên được Apple trang bị màn hình siêu sắc nét Retina nhưng con chip A5X lại không đủ mạnh để màn hình thế hệ mới hoạt động tốt, từ đó kéo giảm hiệu suất tổng thể, thường xuyên giật, lag. iPad 3 còn có kích thước khá nặng và sử dụng kết nối 30 chân lỗi thời. Do đó, chiếc iPad này có vòng đời khá ngắn. Chỉ khoảng 7 tháng sau khi xuất hiện, nó đã bị thay thế bởi chiếc iPad 4 với cổng sạc Lightning nhỏ gọn. Ảnh: The Verge.