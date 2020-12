Những mẫu áo dài phá cách của nhà thiết kế Hoàng Quyên

Trở lại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, nhà thiết kế Hoàng Quyên cùng thương hiệu Tiny Ink để lại dấu ấn với những bước đi đột phá qua bộ sưu tập "Keep Blooming" (tạm dịch: Những đóa hoa đang nở). Trên nền nhạc nhẹ nhàng, dàn người mẫu bước đi uyển chuyển, thần thái thanh lịch. Ảnh: BTC.

Từ ý tưởng "những đóa hoa đang nở", nhà thiết kế tôn vinh vẻ đẹp xuất phát từ nội tâm phụ nữ. Bộ sưu tập "Keep Blooming" là bản hòa âm của màu sắc và những họa tiết thủ công trên nền lụa sắc sảo. Ảnh: BTC.

Sự khéo léo khi cách điệu áo dài của Tiny Ink by Hoàng Quyên là điểm nhấn tại show diễn. Những đường cắt xẻ, cách phối hợp chất liệu vải thổi nét lãng mạn hiện đại vào trang phục truyền thống. Các tín đồ thời trang được dịp chiêm ngưỡng phong cách hoài cổ nhưng theo lối nghệ thuật. Ảnh: BTC.

So với các năm trước, phong cách thiết kế của Tiny Ink by Hoàng Quyên dần hiện đại hơn. Tuy nhiên, nét truyền thống vẫn được giữ lại qua những họa tiết. Phụ kiện tóc, mạng che mặt là điểm nhấn đáng nhớ xuyên suốt show diễn. Ảnh: BTC.

Vẻ đẹp kiêu sa của người mẫu Quỳnh Anh góp phần truyền tải thành công tinh thần của "Keep Blooming". Cô diện thiết kế được cách tân từ áo dài. Mẫu váy có phom dáng đứng, phần đuôi đính thêm họa tiết bèo nhún tạo cảm giác như những cánh hoa. Ảnh: BTC.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

