Tác giả 'One Piece' là mangaka giàu nhất Nhật Bản

Tác giả của Attack on Titan, Hajime Isayama, không chỉ vẽ những người khổng lồ, anh ấy cũng có một khoản tiền bản quyền khổng lồ tương xứng. Tác phẩm Attack on Titan kể về một xã hội bị đe dọa bởi những người khổng lồ có hình dáng giống con người được gọi là "Titan". Họ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn vong của nhân loại. Cuộc chiến giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Và chính những trận đánh kịch tính trong Attack on Titan đã hấp dẫn hàng triệu độc giả. Hơn 100 triệu bản đã được bán. Đặc biệt với sự cộng hưởng từ phiên bản anime, thương hiệu truyện tranh của Hajime Isayama được cộng đồng hâm mộ đặc biệt đón nhận. Ước tính, mangaka này sở hữu khối tài sản khoảng 45- 46 triệu USD .