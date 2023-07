Những tác giả truyện tranh giàu bậc nhất Nhật Bản

George Morikawa (tác giả của bộ Hajime No Ippo) có giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 1- 3 triệu USD . Hajime No Ippo là bộ truyện thể thao được ra mắt vào năm 1989, tập trung chính vào môn quyền anh. Trong suốt hơn 20 năm, tác phẩm luôn được người hâm mộ ủng hộ. Hiện tại, bộ truyện đã vượt mốc doanh số 100 triệu bản. Sự thành công này đem đến cho tác giả Morikawa khối tài sản khổng lồ, ước tính khoảng từ 1 đến 3 triệu đôla. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng con số này có thể cao hơn bởi giá trị Hajime no Ippo xứng đáng được công nhận nhiều hơn chỉ là một bộ manga thể thao đơn thuần.