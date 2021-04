Những manga một tập dành cho độc giả bận rộn

2. I Married My Best Friend To Shut My Parents Up: Bộ manga của tác giả Kodama Naoko ra mắt năm 2018 và được tập hợp lại thành tập truyện. I Married My Best Friend To Shut My Parents Up xoay quanh cuộc sống và những rắc rối của Machi Morimoto. Bố mẹ gây áp lực lớn với Machi vì muốn cô lập gia đình. Cuối cùng, Machi cũng thỏa hiệp nhưng phương án giải quyết mà cô lựa chọn lại gây bất ngờ cho tất cả. Ảnh: Otaku.