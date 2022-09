Những màn ra mắt 'One more thing' kinh điển của Apple

iPod mini trình làng tại Macworld San Francisco 2004, là phiên bản rút gọn so với iPod thông thường. Sản phẩm rất khan hàng do nhu cầu quá lớn từ người dùng. Những tính năng nổi bật của thiết bị gồm màn hình trắng đen, ổ cứng 4 GB và bàn phím xoay cảm ứng (click wheel), kết hợp nút bấm để điều khiển. Cuối màn ra mắt, Steve Jobs dùng “One more thing” để tiết lộ iPod mini được bán với nhiều màu khác nhau. Ảnh: Apple.