Những màn hóa trang đáng sợ trong phim kinh dị

Poltergeist (1982): Cặp bài trùng Tobe Hooper - Steven Spielberg tỏ ra ăn ý trong dự án kinh dị Poltergeist sau khi họ từng khiến khán giả sợ hãi qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Texas Chainsaw Massacre, Jaws hay Close Encounters of the Third Kind. Một trường đoạn ấn tượng trong phim là khi Marty thấy miếng thịt bò đày dòi bọ và di chuyển. Anh bèn lao vào nhà vệ sinh, và từ đây da thịt nhân vật cứ thế chảy xuống bồn nước. Tất cả là thành quả tỉ mỉ của đội ngũ hóa trang. Ảnh: Amblin.