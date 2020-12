Những màn giảm cân ngoạn mục của sao trong năm 2020

Ed Sheeran cho biết anh từng sống thiếu khoa học trong giai đoạn thực hiện các chuyến lưu diễn. "Đồ ăn Mỹ làm tôi tăng cân, sau khi diễn xong thì họ tặng bạn một đĩa cánh gà chiên và vài chai rượu. Điều đó làm tôi tăng cân nhanh chóng", ca sĩ người Anh nói. Tuy nhiên, trong chương trình podcast Behind the Medal, giọng ca Put It All on Me tiết lộ đã giảm được tổng cộng 23 kg sau thời gian tạm dừng ca hát, về Anh sống cùng vợ con.