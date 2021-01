Những màn đóng thế đắt đỏ trên màn ảnh

Cảnh trượt tuyết trong The Spy Who Loved Me (1977): Trong cảnh mở đầu The Spy Who Loved Me, chàng điệp viên hào hoa James Bond (Roger Moore) đã khiến khán giả thót tim khi trượt khỏi vách núi cao hơn 900 m xuống khoảng không bên dưới và hạ cánh an toàn bằng dù. Ảnh: MGM.