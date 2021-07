Những lưu ý quan trọng thí sinh cần biết trước khi thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh ở các điểm thi được đo thân nhiệt trước mỗi buổi và phân luồng di chuyển lên phòng thi. Nếu có thân nhiệt cao hơn bình thường, các em được dự thi tại phòng bố trí riêng.

Năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 6/7- 9/7.

Chuẩn bị những giấy tờ quan trọng

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả các điểm thi trên cả nước sẽ tổ chức làm thủ tục dự thi cho thí sinh bắt đầu từ 14h ngày 6/7. Khi đi thí sinh nhớ mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi.

Tại điểm thi, thí sinh vào đúng số phòng thi đã ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục. Các em cần kiểm tra kỹ các thông tin về phòng thi, thông tin cá nhân, số báo danh. Nếu có sai sót, các em cần báo ngay cho cán bộ phụ trách tại điểm thi để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

Giám thị có trách nhiệm phổ biến lại cho thí sinh về quy chế thi; lịch thi các môn; hiệu lệnh trống tại điểm thi và những quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thí sinh làm thủ tục dự thi từ 14h chiều 6/7. Ảnh: Duy Hiệu

Các hành vi bị đình chỉ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có bổ sung những điểm mới về các hành vi sẽ bị đình chỉ thi. Các hành vi được tính là vi pham quy chế và bị đình chỉ thi bao gồm:

Những thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ, trong thời gian ở phòng chờ cũng bị đình chỉ thi.

Thí sinh bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.

Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Thí sinh có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Các loại máy tính được mang theo

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được mang máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Theo điều 14 quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy tính nằm trong danh sách cho phép như Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X, VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus, Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X.

Các em cũng có thể mang vào phòng thi máy tính Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio, Deli W1710, WD991ES, Eras E370, E371, E372, E380, Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Ngoài ra, thí sinh không được mang vào phòng thi những vật dụng như: Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; Các loại vũ khí và chất gây nổ, gây cháy... Bên cạnh đó, thí sinh cũng không được mang những tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: Duy Hiệu

Đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh

Thí sinh ở các điểm thi được đo thân nhiệt trước mỗi buổi và phân luồng di chuyển lên phòng thi. Nếu có thân nhiệt cao hơn bình thường, thí sinh được dự thi tại phòng bố trí riêng.

Trong mỗi phòng, thí sinh được sắp xếp vị trí ngồi so le và đảm bảo khoảng cách an toàn. Nếu trong quá trình dự thi, thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở sẽ được di chuyển đến phòng cách ly với sự can thiệp chuyên môn của đội ngũ y tế.

Các thí sinh tham dự đợt I cần nghiêm túc thực hiện theo những quy định phòng, chống dịch của Trung ương, thành phố và kỳ thi.

Các em cần thực hiện quy tắc “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi nhận diện, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.