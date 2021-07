Những lưu ý khi trang trí nhà cửa theo chủ nghĩa Tối đa

"More is more" là tiêu chí hàng đầu khi theo đuổi phong cách Maximalism.

Nếu phong cách Minimalism (chủ nghĩa Tối giản) tập trung vào sự đơn giản, thanh thoát trong từng thiết kế thì Maximalism (chủ nghĩa Tối đa) lại đi ngược lại với điều đó. Phong cách Maximalism sẽ giúp bạn thoải mái trang trí ngôi nhà theo đúng ý muốn của mình. Thiết kế này là sự kết hợp giữa rất nhiều các món đồ khác nhau trong nhà nhưng vẫn đảm bảo được tính tiện dụng.





Phong cách Maximalism là gì? Nhà thiết kế nội thất Beth Diana Smith cho rằng, phong cách Maximalism là tất cả những điều bạn yêu thích và chúng được sắp xếp, bày trí một cách nghệ thuật trong ngôi nhà của mình. Thiết kế nội thất theo phong cách Maximalism không nhắm đến sự hoàn hảo. Phong cách trang trí này được xây dựng từ những mảng màu đa sắc và bất quy tắc. Maximalism đề cao phong cách cá nhân của chủ nhà.



Cách trang trí nhà cửa phong cách Maximalism Theo đuổi phong cách Maximalism không có nghĩa là biến ngôi nhà của mình trở nên lộn xộn. Cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa các món đồ với tổng quan ngôi nhà, tránh tạo cảm giác choáng ngợp.



Quy tắc của Maximalism là phi nguyên tắc Phong cách Maximalism đặt sự thoải mái của chủ nhân ngôi nhà lên hàng đầu. Không có bất kỳ nguyên tắc hay giới hạn nào về màu sắc, họa tiết và chất liệu. Bạn có thể thoải mái kết hợp bất cứ điều gì mình yêu thích cho không gian sống của mình. Từ những sở thích cá nhân của mình như: hội họa, âm nhạc,... bạn đều có thể mang chúng vào ngôi nhà.



Sử dụng nhiều màu sắc Nếu như ở các phong cách khác, bạn phải chọn một gam màu chủ đạo cho các thiết kế của mình thì với Maximalism, hãy quên nó đi. Nền tảng của phong cách maximalism chính là sự đa dạng màu sắc. Tận dụng tối đa các gam màu sẽ làm cho ngôi nhà của bạn trở nên bắt mắt hơn. Nếu đã sử dụng tường màu tối, hãy sử dụng những đồ nội thất là những gam màu sáng như: đỏ, vàng, hồng,... Tuy vậy, để tránh làm ngôi nhà của mình trở nên rối mắt, bạn hãy chọn một màu sắc mình yêu thích và nâng dần sắc độ của chúng lên. Bạn có thể lựa chọn chiếc ghế sofa màu trắng làm điểm nhấn, kết hợp cùng tường màu hồng pastel và những món đồ trang trí với tone hồng đậm hơn.



Tạo nên những bức tường độc đáo Lựa chọn những bước tường để bạn thỏa sức sáng tạo. Tận dụng mảng tường trống để treo những bức tranh của họa sĩ bạn thích hay trưng bày những món đồ handmade do bạn sáng tạo. Mục tiêu của cách trang trí này đơn giản chỉ là làm đầy những bức tường trống nên không cần tuân theo nguyên tắc nào cả. Bạn có thể lấp đầy chúng bằng món đồ mình yêu thích mà vẫn hợp xu hướng. Không cần quan tâm đến kích cỡ, chất liệu, chủ đề, màu sắc hay trường phái, miễn đó là điều bạn muốn.



Lựa chọn đồ trang trí theo phong cách cá nhân hóa Phong cách Maximalism lấy cảm hứng từ chính những điều mà bạn yêu thích. Không cần là những món đồ trang trí mới nhất từ các cửa hàng, bạn có thể sử dụng ngay những vật lưu niệm mua được từ các chuyến du lịch, hay tận dụng món quà của người bạn thân tặng trong dịp sinh nhật. Tuy nhiên, để tránh cảm giác lộn xộn cho ngôi nhà của mình, bạn có thể đặt những món đồ trang trí lên những chiếc kệ hay treo chúng lên tường. Chính sự sáng tạo của bản thân sẽ tạo nên phong cách cho riêng bạn.



Kết hợp cùng cách phong cách thiết kế khác nhau Bạn vừa yêu thích những món đồ có họa tiết độc đáo như phong cách Bohemian lại muốn có một chiếc sofa to theo phong cách Scandinavian. Đừng e ngại, hãy kết hợp chúng với nhau. Khi biết chắt lọc những tinh hoa của từng phong cách, kết hợp chúng với nhau thật hài hòa thì ngôi nhà của bạn sẽ trở nên ấn tượng hơn. Bạn không cần gò bó theo bất cứ khuôn khổ nào mà hãy thỏa sức sáng tạo.