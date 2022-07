Những lưu ý khi lái ôtô qua làn thu phí tự động

Làn thu phí tự động vẫn có thanh chắn, người điều khiển phương tiện cần tuân theo các quy tắc để tránh gặp rắc rối khi di chuyển qua làn ETC.

Các trạm thu phí thông thường có 2 loại làn là thu phí thủ công (MTC) và thu phí tự động (ETC). Tuy nhiên trên các tuyến cao tốc sẽ chỉ còn lại duy nhất loại làn ETC từ ngày 1/8.

Di chuyển qua trạm bằng làn ETC yêu cầu phương tiện phải có liên kết với tài khoản thanh toán dịch vụ thu phí tự động. Bên cạnh đó, người lái cũng cần nắm những thông tin sau để có thể di chuyển qua làn ETC một cách an toàn, thuận tiện.

Đảm bảo còn tiền trong tài khoản

Không ít tài xế đã đăng ký thu phí tự động nhưng thanh chắn không mở lên, một phần nguyên nhân đến từ việc số dư tài khoản không đủ để thanh toán tại trạm thu phí. Lỗi này có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng GPLX 1-3 tháng.

Ở thời điểm hiện tại, cả VETC lẫn ePass đều yêu cầu người sử dụng nạp tiền vào tài khoản riêng chứ chưa thể thanh toán trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng. Vì thế, người dùng nên lập kế hoạch trước mỗi hành trình.

Khi có kế hoạch đi du lịch hoặc di chuyển liên tục qua các trạm thu phí, chủ xe cần tính toán nạp đủ tiền vào tài khoản trước chuyến đi để tránh gặp rắc rối.

Ngoài việc nạp tiền thông qua các cổng thanh toán bị mất phí từ 1%, chủ tài khoản có thể lựa chọn hình thức nạp tiền bằng cách nạp tiền qua một số ngân hàng miễn phí chuyển khoản để tránh bị phụ thu phí.

Nên duy trì số dư tài khoản trên 100.000 đồng.

Hầu hết ứng dụng thu phí tự động đều có tính năng thông báo khi số dư dưới 100.000 đồng, người dùng nên nạp thêm tiền để tránh bị xử phạt do tài khoản không đủ tiền.

Giữ tốc độ không quá 40 km/h

Làn ETC tại Việt Nam vẫn được trang bị thanh chắn tương tự làn MTC. Khi hệ thống nhận được tín hiệu từ thẻ định danh lắp trên phương tiện, thanh chắn sẽ được mở lên. Tốc độ nhận tín hiệu của hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên thời gian mở thanh chắn cũng có sự khác biệt.

Hãy chuẩn bị chân phanh đề phòng trường hợp thanh chắn không mở lên để tranh va chạm đáng tiếc. Có khá nhiều nguyên nhân khiến thanh chắn không tự động mở, có thể do lỗi kỹ thuật hoặc do lỗi thanh toán.

Cần duy trì tốc độ dưới 40 km/h khi di chuyển qua làn ETC.

Hai công ty cung cấp dịch vụ thu phí tự động không đưa ra quy định tốc độ tối đa của phương tiện khi di chuyển qua làn ETC. Phía VETC khuyến nghị người lái nên điều khiển xe với tốc độ tối đa 30 km/h khi qua làn thu phí tự động. Công ty VDTC (ePass) không đưa ra thông tin về tốc độ tối đa có thể chạy qua làn này.

Trải nghiệm thực tế, phóng viên Zing ghi nhận người lái vẫn có thể chạy xe qua làn ETC ở tốc độ khoảng 40 km/h. Cần lưu ý khi chạy qua cần quan sát tín hiệu đèn trong khu vực thu phí có chuyển từ đỏ sang xanh hay chưa, nếu đèn vẫn còn đỏ đồng nghĩa với việc thanh chắn vẫn chưa nhận được tín hiệu để mở lên, phương tiện cần giảm tốc độ để tránh xảy ra va chạm với thanh chắn.

Không bám sát phương tiện phía trước

Nhiều chủ xe thường có thói quen bám sát phương tiện phía trước khi đến trạm thu phí. Hành động này khi chạy trên làn ETC có thể khiến cho chủ xe mất nhiều thời gian hơn, thậm chí gây nguy hiểm do thanh chắn hạ xuống sau khi phương tiện phía trước đi qua.

Các phương tiện nên giữ khoảng cách khi đi vào làn ETC.

Thẻ định danh thu phí tự động được dán ở đèn xe hoặc phía sau kính lái, hành động chạy quá gần với phương tiện phía trước có thể khiến cho hệ thống nhận diện của trạm thu phí không quét được thẻ định danh. Điều này đồng nghĩa với việc thanh chắn phía trước sẽ không mở lên do chưa có thông tin.

Để đảm bảo xe có thể di chuyển qua làn ETC dễ dàng và an toàn, lái xe nên giữ khoảng 3 giây so với xe phía trước. Trong trường hợp xe phía trước phanh gấp đột ngột, giữ khoảng cách an toàn giúp cho người lái có nhiều thời gian hơn để xử lý tình huống, tránh xảy ra va chạm.