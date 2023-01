Những lưu ý khi dọn nhà đón Tết

Tổng vệ sinh nhà cửa là nhiệm vụ quan trọng của mọi gia đình trước khi đón Tết. Tuy nhiên, đây thực sự là “ác mộng” với không ít bạn trẻ, bởi quá trình này thường tiêu tốn nhiều thời gian, công sức.

Bên cạnh đó, dưới ảnh hưởng của lịch làm việc dày đặc, quá trình lau dọn chỉ bắt đầu diễn ra trong vài ngày trước giao thừa.

Đây cũng là lý do khiến mọi người khó đảm bảo dọn sạch không gian sống đúng theo ý muốn. Ngoài ra, bạn cũng dễ bỏ sót các vị trí khác nhau, khiến nơi ở khó sạch đẹp trong thời gian đủ dài.

Nếu vẫn chật vật với khoản dọn nhà dịp lễ Tết, bạn có thể tham khảo các gợi ý sau từ The Spruce.

Sau một năm, chắc chắn phòng kho của bạn lại đầy ắp dụng cụ, đồ đạc cũ và ít cần thiết. Chưa kể, côn trùng và các loài gặm nhấm cũng thường “trú ngụ” ở khu vực này. Đó là lý do bạn cần tranh thủ loại bỏ mọi thứ không còn hữu dụng để tạo ra không gian lưu trữ rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Thực tế, đây là khâu khá khó khăn, tốn thời gian với nhiều người mang tâm lý “bỏ thì thương, vương thì tội”.

Tuy nhiên, bạn cần đặt yếu tố nhanh chóng lên hàng đầu. Bất kỳ gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp nào cũng giúp cải thiện tâm trạng, giúp bạn có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp.

Khi dọn nhà ngày Tết, nhiều gia đình thường bỏ quên vị trí trần nhà. Bụi bẩn, mạng nhện sẽ rơi xuống mà không báo trước. Đó là lý do khiến họ vẫn phải tốn công quét sàn một lần nữa, dù đã lau sạch sẽ trước đó.

Hãy luôn chú ý trần nhà trước khi bắt đầu những khâu khác. Thang gấp, chổi cán dài sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong tình huống này.

Đừng quên chuẩn bị khẩu trang và khăn trùm đầu để hạn chế hít phải bụi hoặc làm bẩn tóc.

Những bộ trường kỷ gỗ là vật dụng trang trí yêu thích của đa số gia đình Việt. Tuy nhiên, với nhiều đường nét chạm trổ phức tạp, việc làm sạch mọi ngóc ngách của chúng chưa bao giờ đơn giản.

Bạn có thể thử một trong hai mẹo sau để không quá chật vật với bộ bàn ghế yêu thích của bố mẹ. Quan trọng hơn cả, đừng cố lau chùi đồ gỗ với nước quá thường xuyên. Thói quen này sẽ đánh mất độ bóng của mặt gỗ, cũng như gây hiện tượng ẩm, mốc.

Cần hạn chế dùng nước lau chùi nội thất gỗ thường xuyên để tránh ẩm, mốc. Ảnh minh họa: Best Home And Gardens.

Nếu dụng cụ vệ sinh bị bẩn, chúng sẽ khó mang lại kết quả làm sạch như mong muốn. Chẳng hạn, một cây lau nhà không được vắt sạch nước lau từ lần trước sẽ chỉ khiến sàn nhà nhầy nhụa hơn.

Do đó, bạn cần lưu ý làm sạch các loại dụng cụ trước và sau mọi buổi vệ sinh nhà. Nhờ vậy, quá trình tổng vệ sinh dịp Tết sẽ thực sự thoải mái và đạt hiệu quả cao.

Thông thường, quá trình dọn nhà dễ bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố. Trong đó, lý do lớn nhất gây xao nhãng là sự thiếu tập trung của gia chủ.

Khi xác định sẽ dành thời gian cho “cuộc chiến” này, bạn nên loại trừ mọi hoạt động khác khỏi lịch trình. Bên cạnh đó, tắt wifi, 3G, tạm xóa các app mạng xã hội hoặc để điện thoại ở xa tầm với là gợi ý cho những người nghiện dùng điện thoại.

Nếu muốn nghe nhạc trong lúc làm việc, hãy kết nối với loa và để chúng tự hoạt động. Nhiệm vụ quan trọng của bạn là hoàn thành khâu dọn dẹp, chứ không phải tập trung thay đổi playlist nhạc đang phát.

Trong trường hợp chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử chia việc dọn dẹp theo từng phòng và lên lịch cho chúng. Chẳng hạn, thứ 2 lau chùi nhà vệ sinh, thứ 4 làm sạch phòng khách, thứ 6 sắp xếp, hút bụi phòng ngủ. Nhờ đó, bạn sẽ tránh được cảnh ôm đồm hay cảm thấy quá sức.

Nguyên do lớn nhất khiến bạn mệt mỏi với quá trình tổng vệ sinh là dồn mọi thứ vào khoảng thời gian ngắn. Mọi thứ dường như không thể được hoàn thành đúng hạn, thành viên trong gia đình cũng dễ mệt mỏi, chán nản hay thậm chí là trốn việc.

Tranh thủ khi Tết còn vài tuần, bạn nên “khởi động” với vài nhiệm vụ cơ bản. Ví dụ, hãy chủ động dọn dẹp những chiếc kệ bám bụi trong phòng khách, hoặc lau chùi bàn làm việc vào mỗi sáng.

Thay vì bày bừa theo thói quen, hãy nghĩ đến những vất vả có thể đến lúc tổng vệ sinh nhằm nhắc nhở bản thân duy trì sự ngăn nắp.

Quan trọng hơn, hãy đề nghị các thành viên trong nhà tham gia vào quá trình này. Bởi suy cho cùng, việc dọn dẹp sẽ tạo ra không gian sống sạch sẽ, gọn gàng cho cả nhà đón Tết được vui vẻ, trọn vẹn hơn.

