Những lưu ý khi chúc Tết để thể hiện sự tinh tế

Chọn trang phục màu sắc may mắn: Năm mới khởi đầu mới nên mọi người đều muốn rước may mắn, tài lộc vào nhà. Cũng vì vậy, trang phục sáng màu như đỏ, vàng được ưu tiên lựa chọn và hạn chế màu tối như đen, xám. Bạn cần lưu ý điều này để tránh mang đến cảm giác kém may mắn ngày Tết.