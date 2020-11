Những lưu ý giúp phụ huynh chọn được xe điện cho con?

Hiện nay, nhiều phụ huynh quan tâm đến tiêu chí lựa chọn xe máy điện cho con để đảm bảo yếu tố an toàn, tiết kiệm chi phí.

Theo số liệu của Cục Quản lý thị trường, cả nước có trên 3 triệu xe đạp điện và xe máy điện lưu hành. Số lượng xe điện lớn đến từ nhiều thương hiệu khiến phụ huynh băn khoăn khi chọn mua cho con vào đại học. Vì vậy, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ thiết kế, công năng, độ an toàn và chính sách bảo hành của xe.

Thiết kế

Kiểu dáng là yếu tố đầu tiên tạo ấn tượng, thu hút và góp phần vào quyết định của người mua. Thường gắn bó lâu dài, thiết kế xe cần phù hợp sở thích và tạo cảm hứng lái. Bạn sẽ không muốn ngồi lên chiếc xe có vẻ ngoài chưa ưng ý mỗi ngày. Với tân sinh viên, xe máy điện thiết kế thể thao, trẻ trung được ưa chuộng bởi phù hợp lứa tuổi và thể hiện cá tính.

Xe máy điện Yadea có thiết kế thể thao sẽ phù hợp phần lớn sinh viên.

Thế nhưng, thiết kê thể thao không đồng nghĩa với hầm hố hay cồng kềnh. Sự năng động, hiện đại được nhiều hãng xe máy điện lồng ghép tinh tế ở các chi tiết đường bo, nhãn dán và cách phối màu của sản phẩm. Song song đó, xe vẫn gọn gàng, giúp tân sinh viên dễ dàng di chuyển đến trường hoặc đi dạo, chơi cùng bạn bè. Phụ huynh có thể lưu ý chọn xe gầm cao cho con, phòng trường hợp đi vào cung đường gồ ghề hoặc ngập nước.

Tính năng

Không chỉ điện thoại thông minh, xe máy điện cũng được liên tục cải tiến nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Nhiều xe trang bị tính năng chống trộm thông minh, chế độ định vị và theo dõi lộ trình, hạn chế tình trạng mất trộm và giúp người lái yên tâm hơn. Một số mẫu cho phép biết kiểm tra tình trạng xe bằng thao tác đơn giản trên ứng dụng, tránh trường hợp hư hỏng giữa đường.

Ngoài ra, màn hình LED hiển thị thông tin vận tốc, lượng pin… trong lúc lái cũng được các hãng tích hợp trên xe máy điện. Với các mẫu xe máy điện có giao diện thông minh còn có thêm chức năng báo cuộc gọi đến, điều chỉnh độ sáng tự động theo môi trường, tạo thuận tiện khi di chuyển.

Độ an toàn và bền bỉ

An toàn là một trong những tiêu chí phụ huynh ưu tiên hàng đầu khi chọn xe cho con, đặc biệt với tân sinh viên khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Phụ huynh có thể chọn các dòng xe máy điện trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau sẽ an toàn hơn so với xe chỉ có phanh đĩa bánh trước, nhất là khi gặp sự cố phải phanh gấp. Ngoài ra, với địa hình đường sá tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, những dòng xe có hệ thống giảm xóc đôi khí nén thuỷ lực cho độ nhún và đàn hồi tốt cũng sẽ là một yếu tố nên cân nhắc.

Đảm bảo yếu tố an toàn và bền bỉ khi chọn xe máy điện.

Nhiều phụ huynh lo ngại xe máy điện thường xuyên phải thay ắc quy, chai pin hoặc động cơ điện sẽ yếu dần sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các dòng xe được trang bị ắc quy Graphene và động cơ điện GTR 3.0 phù hợp, tân sinh viên có thể yên tâm sử dụng xe máy điện đến 5 năm mà không cần lo bảo hành, sửa chữa.

Chi phí, chính sách bảo hành chính hãng

Con vào đại học cũng là lúc phụ huynh cần cân đo nhiều khoản chi tiêu. Vì vậy, xe máy điện trở thành lựa chọn được ưu tiên với giá phải chăng từ chục triệu cho tới vài chục triệu đồng. Hơn nữa, chi phí sử dụng xe máy điện cũng tiết kiệm hơn so với xe máy xăng thông thường. Ngoài thị trường có nhiều dòng xe máy điện ở nhiều khoảng giá khác nhau. Dù ở mức giá nào thì phụ huynh vẫn nên chọn mua tại cửa hàng chính hãng để được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành chính hãng.

Đơn cử, thương hiệu xe máy điện Yadea được nhiều phụ huynh cân nhắc do sản phẩm có độ hoàn thiện tốt, trang bị nhiều tiện ích và phụ kiện cao cấp. Khi sử dụng xe máy điện Yadea, tân sinh viên còn được hưởng chế độ bảo hành toàn quốc đến 18 tháng nên các bạn đi học xa nhà có thể sửa chữa, bảo dưỡng xe ở bất kì đâu. Phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm xe máy điện Yadea sẽ cùng con ghi lại từng chặng đường đáng nhớ.