Những lưu ý chọn ôtô phù hợp mục đích sử dụng

Việc chọn mua ôtô tầm trung phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, người dùng cần xem xét nhu cầu sử dụng thực tế, khả năng tài chính dài hạn và tham khảo khuyến mãi.

Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập và mức sống cải thiện, việc mua ôtô không còn xa xỉ tại Việt Nam. Tuy nhiên, ôtô vẫn có giá trị cao và cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua. Câu hỏi thường gặp, đặc biệt ở người lần đầu “tậu” xe là nên mua mẫu 5 hay 7 chỗ với mức phí tương đương nhau.

Tối ưu nhu cầu

Nếu mua xe phổ thông phục vụ gia đình nhỏ dưới 5 người, di chuyển nhiều trong phố, những chiếc sedan hạng B như Suzuki Ciaz là lựa chọn hợp lý. Mẫu sedan Nhật Bản nổi bật với khoang nội thất và hành lý rộng rãi, gần như mẫu hạng C. Đặc biệt, các tiện ích như tựa đầu cao cấp ở hàng ghế sau, bệ tỳ tay hàng ghế trước kết hợp hộp đựng đồ, ghế da... giúp người dùng thoải mái. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tối ưu ở 4,72 lít/100 km góp phần tiết kiệm chi phí vận hành.

Ertiga Sport thiết kế rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu.

Với trường hợp mua xe sử dụng cho gia đình đông người, thỉnh thoảng đi chơi xa hoặc kết hợp chạy dịch vụ, Ertiga Sport và Ertiga MT sẽ đáng cân nhắc. Trong phân khúc xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam, hiếm có mẫu nhập khẩu nguyên chiếc, chất lượng Nhật bền bỉ và giá hợp lý như Ertiga phiên bản số sàn, dưới 500 triệu đồng.

Trong khi đó, Ertiga Sport sở hữu nhiều lợi thế. Bên cạnh ưu điểm độ rộng rãi, nội thất tiện nghi, nhiều tính năng an toàn, mẫu MPV nhà Suzuki tiết kiệm nhiên liệu, từ 4.7 lít/100 km. Ngoài ra, điểm mạnh của mẫu xe nằm ở hệ thống treo chắc chắn, vận hành êm ái trên những địa hình phức tạp, tạo cảm giác thoải mái khi chở nhiều người.

Dù 5 hay 7 chỗ, người mua dễ dàng tìm được chiếc xe Suzuki phù hợp, đáp ứng nhu cầu.

Đề cao an toàn, cân nhắc yếu tố đường dài

Với những khách hàng lần đầu mua xe, chất lượng và độ an toàn cần được ưu tiên. Trong đó, Ciaz mới lẫn Ertiga Sport đều đảm bảo 2 yếu tố này. Hai mẫu xe trang bị nhiều tính năng an toàn, đáp ứng đa dạng yêu cầu về an toàn. Ertiga Sport có chứng nhận an toàn đạt 4 sao ASEAN NCAP như hệ thống cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc HHC, cảm biến đỗ xe, camera lùi, cấu tạo thân hấp thụ lực tác động giúp bảo vệ người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm… Ciaz tích hợp tính năng cảnh báo lệch làn đường ADAS, khoảng cách với xe phía trước, nhắc nhở di chuyển theo xe phía trước… cùng kết nối 4G/Wi-Fi, điều khiển bằng giọng nói.

Ciaz trang bị nhiều tính năng an toàn, phù hợp với người lần đầu mua ôtô.

Chủ nhân xe Ertiga còn hưởng chính sách bảo hành động cơ và hộp số đến 5 năm hoặc 150.000km tùy điều kiện nào đến trước. Đây là mức bảo hành cao trong phân khúc. Suzuki cũng nỗ lực cải cách dịch vụ hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng, cung cấp phụ tùng với chi phí hợp lý.

Ertiga Sport nổi bật trong phân khúc MPV 7 chỗ Nhật Bản.

Theo hãng xe đến từ Nhật Bản, lựa chọn Ertiga hoặc Ciaz, khách hàng bỏ túi khoản tiết kiệm đáng kể trong tổng chi phí sử dụng, bao gồm đầu tư, bảo dưỡng, nhiên liệu. Sau 5 năm sử dụng, chủ xe Ertiga có thể tiết kiệm đến 77 triệu đồng so với các dòng khác cùng phân khúc.

Các mẫu xe Suzuki có ưu đãi tốt dịp cận Tết.

Dịp cận Tết, Suzuki Việt Nam triển khai khuyến mại đối với các dòng xe như ưu đãi lãi suất, lệ phí trước bạ, hưởng lãi suất cho vay 0%... Đây là cơ hội để khách hàng chọn được mẫu xe yêu thích với mức ưu đãi tốt.