Những lưu ý an toàn khi lái xe trên cao tốc

Đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách và cài dây an toàn ở mọi vị trí ngồi là những lưu ý quan trọng giúp hạn chế rủi ro tai nạn khi đi trên cao tốc.

Việc di chuyển tốc độ cao trên cao tốc đòi hỏi người lái phải luôn tập trung trong quá trình điều khiển. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp hạn chế những rủi ro tai nạn khi lái xe trên cao tốc.

Giữ đúng tốc độ quy định và khoảng cách an toàn

Trên cao tốc luôn các hệ thống biển báo tốc độ và biển chỉ dẫn. Người lái nên tập trung quan sát và giữ đúng tốc độ quy định. Riêng quy định về tốc độ sẽ có tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.

Biển báo tốc độ tối đa trên đường cao tốc là biển màu trắng, viền đỏ, chữ đen. Biển báo tốc độ tối thiểu là biển màu xanh, chữ trắng. Tốc độ tối đa cao tốc tại Việt Nam khoảng 100-120 km/h tùy khu vực. Tốc độ tối thiểu cao tốc thường khoảng 50-60 km/h.

Đi vượt quá tốc độ cho phép trên cao tốc có thể đẩy chiếc xe vào tình huống nguy hiểm, đồng thời khó xử lý hơn khi gặp các tình huống khẩn cấp như chướng ngại vật trên đường hay sự cố của xe.

Người lái nên đi đúng tốc độ quy định và khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Việc giữ đi tốc độ quy định trên cao tốc là lưu ý cơ bản nhưng rất quan trọng, hạn chế những rủi ro tai nạn. Ngoài ra, việc giữ khoảng cách an toàn cũng quan trọng không kém, giúp người lái có đủ thời quan sát và xử lý nếu gặp tình huống bất ngờ, tránh va chạm, nhất là các vụ va chạm liên hoàn “dồn toa”.

Khoảng cách an toàn tối thiểu khi đi trên cao tốc là 35 m khi đi ở tốc độ 60 km/h, 55 m khi đi ở tốc độ 60-80 km/h, 70 m khi đi ở tốc độ 80-100 km/h và tối thiểu 100 m khi đi ở vận tốc 100-120 km/h.

Trong điều kiện đường mưa trơn trượt hoặc sương mù, người lái nên giữ khoảng cách an toàn lớn hơn mức tối thiểu, đồng thời đi với tốc độ chậm hơn để phù hợp với tầm quan sát cũng như khả năng giảm tốc của xe.

Không đánh lái hoặc chuyển làn đột ngột

Một lưu ý khác khi lái xe trên cao tốc là không nên đánh lái đột ngột. Việc đánh lái bất ngờ khi đang đi ở vận tốc cao có thể dẫn đến tình huống mất lái.

Ngoài ra, người lái chỉ chuyển làn ở nơi cho phép chuyển làn. Trước khi chuyển làn cần quan sát kỹ phía sau. Nếu đủ điều kiện an toàn hãy bật xi-nhan, quan sát lần cuối và thực hiện chuyển làn.

Không nên chuyển làn liên tiếp, bởi người lái sẽ rất khó kiểm soát tình hình, nhất là ở làn chuyển tốc độ cao. Do đó nếu muốn chuyển nhiều làn hãy thực hiện tuần tự từng làn một.

Cài dây an toàn ở mọi vị trí ngồi

Dây an toàn là "tấm khiên" quan trọng giúp bảo vệ người lái và hành khách. Khi đi trên đường cao tốc, nên cài dây an toàn ở mọi vị trí ngồi trên xe. Việc cài dây an toàn sẽ giúp hạn chế những va đập nếu xảy ra va chạm, ngăn ngừa tình trạng người ngồi bị hất văng khỏi xe.

Nên cài dây an toàn ở mọi vị trí ngồi và hạn chế mở cửa sổ, cửa sổ trời khi đi trên cao tốc.

Năm 2014, Việt Nam tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ. Tại Khoản 5, Điều 7 của Công ước quốc tế quy định người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn, trừ trường hợp ngoại lệ theo pháp luật nội địa.

Với quy định này thì người điều khiển, hành khách ngồi trên xe bao gồm cả người ngồi ở hàng phía trước và người ngồi ở hàng ghế phía sau nếu tại vị trí ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn.

Bên cạnh đó, đối với những mẫu xe không có tính năng khóa cửa an toàn tự động, người lái nên chủ động bấm khóa cửa. Người ngồi trên ôtô cũng nên hạn chế mở cửa sổ hoặc cửa sổ trời khi đi trên cao tốc, bởi nếu gặp sự cố, việc các cửa không đóng chặt hoặc cửa sổ đang mở có thể dẫn đến tai nạn thương tâm.

Luôn giữ tập trung khi lái xe

Khi lái xe, người lái cần giữ tập trung, chú ý quan sát. Luôn đặt tay trên vô lăng, tránh lơi lỏng. Khi chạy ở vận tốc trên 100 km/h và tay không nắm chặt vô lăng, nếu gặp tình huống bất ngờ như nổ lốp, xe không bám đường tốt và gặp tình trạng "quăng" xe, người lái sẽ không kịp giữ tay lái và khiến xe mất kiểm soát hoàn toàn.

Không nên buông tay hoặc lơi lỏng tay khỏi vô lăng khi lái xe trên cao tốc.

Người lái cũng không nên sử dụng điện thoại hoặc cố nhặt đồ vật rơi xuống sàn khi đang lái xe. Việc rời mắt khỏi mặt đường có thể khiến người lái giật mình, luống cuống không kịp xử lý nếu gặp tình huống bất ngờ.

Nên có sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi

Để hành trình luôn an toàn, người lái nên kiểm tra tình trạng xe trước khi vận hành như áp suất lốp, độ hao mòn của lốp, dầu nhớt, nước làm mát... để đảm bảo xe trong trạng thái tốt nhất trước mỗi chuyến đi. Trước khi lăn bánh, hãy kiểm tra và nhắc nhở người ngồi trên xe thắt dây an toàn.

Bên cạnh kiểm tra xe, người lái cũng nên chuẩn bị một sức khỏe tốt. Nên ngủ đủ giấc trước chuyến đi để đảm bảo khả năng quan sát và tập trung cao nhất. Nếu cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi, không nên cố lái xe, hãy tìm một trạm dừng chân gần nhất để nghỉ ngơi, đảm bảo sự tỉnh táo trước khi tiếp tục hành trình.