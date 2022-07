Những lựa chọn xe tay ga thể thao cho nam giới

Thị trường xe tay ga dành cho nam tại Việt Nam đang khá phát triển, người dùng có nhiều lựa chọn từ xe chính hãng đến nhập khẩu tư nhân.

Xe tay ga trước đây vốn được biết đến là lựa chọn dành cho phái nữ nhờ những ưu điểm như dễ lái, cốp rộng... Tuy nhiên những năm gần đây xu hướng nam giới sử dụng xe tay ga dần tăng cao, nhiều mẫu xe tay ga hướng đến nhóm khách hàng này liên tục được ra mắt.

Dưới đây là những lựa chọn xe tay ga dành cho nam giới với thiết kế thể thao.

Suzuki Burgman Street - 48,6 triệu đồng

Suzuki Việt Nam giới thiệu Burgman Street vào tháng 2/2021, mẫu xe này giúp mở rộng dải sản phẩm của Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên sau gần 1,5 năm có mặt trên thị trường, Burgman Street vẫn còn khá xa lạ và tần suất xuất hiện trên đường khá thấp so với đối thủ Honda Air Blade 125.

Điểm mạnh lớn nhất của Burgman Street nằm ở thiết kế hầm hố, chiếc xe 125 cc này tương tự những "đàn anh" Burgman 400 hay 650. Tuy nhiên tại Việt Nam, kiểu dáng này không hợp với đa số người dùng.

Hướng đến nam giới nhưng Burgman Street chỉ dùng động cơ 124,3 cc, cho công suất 8,5 mã lực tại 6.760 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Trên thị trường, hầu hết xe tay ga thể thao thường sử dụng động cơ từ 150 cc trở lên, việc lắp cho Burgman Street động cơ 125 cc khiến mẫu xe này gặp nhiều khó khăn.

Về mặt trang bị, Burgman Street có đèn chiếu sáng LED, phanh liên kết CBS... Hãng xe Nhật Bản đưa ra giá bán của Burgman Street là 48,6 triệu đồng, mức giá này đắt hơn 5,31-6,51 triệu đồng so với Air Blade 125. Trong tầm giá Burgman Street, người dùng sẽ cân nhắc đến Yamaha NVX (từ 54,5 triệu đồng) nhiều hơn.

Yamaha NVX - 54,5 triệu đồng

Yamaha NVX ra mắt vào năm 2016 và được xem là mẫu xe nối tiếp phân khúc xe tay ga cho nam của Nouvo. Sau 5 năm có mặt tại Việt Nam, NVX thế hệ thứ 2 được giới thiệu, hãng xe Nhật Bản đã loại bỏ phiên bản 125 cc và chỉ bán bản 155 cc.

Thế hệ thứ 2 của NVX vẫn mang thiết kế vạm vỡ, tuy nhiên Yamaha đã giảm bớt các đường nét góc cạnh để hợp với số đông người dùng hơn. Xe cũng nhận được những nâng cấp như kết nối với điện thoại, bình xăng lớn hơn, động cơ mạnh hơn...

"Trái tim" của Yamaha NVX là động cơ Blue Core 155,1 cc có công nghệ VVA, sản sinh công suất 15,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm. Nhờ những thay đổi về van nạp cũng như tỉ số nén, NVX thế hệ mới mạnh hơn đời cũ 0,4 mã lực và 0,1 Nm.

Dù đã giảm bớt chất thể thao, thiết kế của Yamaha NVX vẫn còn khá gay gắt nên chỉ hướng đến một nhóm người dùng nhất định. Hiện tại, Yamaha Việt Nam đang bán NVX với mức giá dao động 54,5-55 triệu đồng.

Honda Air Blade 160 - 56 triệu đồng

Đây là mẫu xe mới nhất được Yamaha Việt Nam giới thiệu trong năm nay. Xét về thiết kế, Air Blade 160 vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể quen thuộc vốn đã xuất hiện trên Air Blade 150, xe chỉ có một vài tinh chỉnh nhỏ chỉ có thể nhận ra nếu đặt 2 xe cạnh nhau.

Trang bị trên Air Blade 160 không có quá nhiều thay đổi, hãng chỉ cải tiến những trang bị đã có trước đó như hệ thống khóa thông minh mới, cốp xe rộng hơn 0,5 lít (đạt 23,2 lít)...

Dù mang tên gọi Air Blade 160, mẫu xe này có dung tích xy-lanh chỉ 156,9 cc, cho công suất 15,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,6 Nm tại 6.500 vòng/phút. Air Blade 160 mạnh hơn 2,2 mã lực so với "người tiền nhiệm" Air Blade 150, mạnh hơn 0,1 mã lực và 1,3 Nm so với Yamaha NVX.

Giá đề xuất của Air Blade 160 là 55,99-57,19 triệu đồng, nhỉnh hơn đôi chút so với Yamaha NVX. Tại đại lý, giá của Air Blade 160 thường cao hơn khoảng 6-7 triệu đồng so với giá đề xuất.

Đối thủ Air Blade 160 hướng đến không chỉ là Yamaha NVX mà còn là Honda Vario 160, lợi thế lớn nhất của mẫu xe này là được phân phối chính hãng.

Honda ADV 150 - 80 triệu đồng

Dù không còn sức hút như thời điểm được mang về Việt Nam các đây khoảng 3 năm, Honda ADV 150 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng thích một mẫu xe tay ga có thiết kế theo phong cách địa hình. Mẫu xe này được xây dựng theo kiểu dáng của mẫu X-ADV 750.

Honda ADV 150 có những chi tiết đặc trưng của một chiếc xe đa dụng như kính chắn gió cỡ lớn, bộ lốp gai đa dụng, ghi đông đặt cao và dài... Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống khóa thông minh. Người dùng có thể lựa chọn phiên bản phanh CBS hoặc ABS tùy theo nhu cầu bản thân.

Về sức mạnh, ADV 150 dùng động cơ dung tích 149,3 cc, SOHC, cho công suất 14,5 mã lực tại vòng tua máy 8,500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trải nghiệm thực tế, sức mạnh của ADV 150 chưa thật sự tương xứng với thiết kế hầm hố bên ngoài, khả năng đi đa địa hình chỉ dừng lại ở mức đủ để trải nghiệm.

Các đại lý tư nhân đang phân phối Honda ADV 150 với mức giá khoảng 80 triệu đồng cho bản CBS, bản ABS có giá bán dao động 83-85 triệu đồng tùy theo phiên bản màu sắc.

Aprilia SR GT

Piagigo Việt Nam đã chốt ngày giới thiệu Aprilia SR GT. Đây là mẫu xe tay ga đầu tiên của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam.

Thiết kế của SR GT theo đúng phong cách một chiếc xe tay ga dành cho nam giới: Góc cạnh và hầm hố. Có thể điểm sơ qua một vài trang bị nổi bật trên mẫu xe tay ga này như phanh đĩa trước/sau có ABS, đèn chiếu sáng LED, giải nhiệt bằng chất lỏng...

Lợi thế của Aprilia SR GT đến từ mức dung tích xy-lanh 174,4 cc, mạnh hơn các đối thủ như Honda ADV 160 hay Yamaha NVX nhưng vẫn không yêu cầu bằng lái A2. Khối động cơ này cho công suất 17,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 16,5 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Khách hàng cần đợi đến ngày 25/7 để biết được giá bán chính xác của Aprilia SR GT tại Việt Nam, chắc chắn mức giá sẽ dưới 100 triệu đồng. So với những đối thủ khác, Aprilia SR GT sẽ khó dùng giá bán để tạo lợi thế, thay vào đó mẫu xe này dùng sức mạnh cũng như thuộc thương hiệu Italy để thu hút người dùng.

Bộ đôi BMW C 400 X/GT - từ 289 triệu đồng

Nếu những lựa chọn trên chưa đủ để thỏa mãn cảm giác lái thể thao, người tiêu dùng có thể cân nhắc đến các dòng xe tay ga maxi-scooter. BMW C 400 X và C 400 GT là 2 lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc này tại Việt Nam.

Bộ đôi này được BMW Motorrad phân phối chính hãng từ tháng 7/2019, đây được xem là đối trọng của các dòng xe tay ga như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300 HPE. Tuy nhiên phong cách thiết kế của C 400 X/GT thiên về hiệu năng, cảm giác lái.

BMW Motorrad trang bị cho C 400 X/GT động cơ 350 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 34 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 35 Nm tại 6.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa xe có thể đạt được là 139 km/h.

BMW C 400 X có giá đề xuất từ 289 triệu đồng, trong khi C 400 GT là 319 triệu đồng. Mức giá này tương đối cao khi so với Honda SH 350i (148,99 triệu đồng) hay Vespa GTS 300 HPE (155,4 triệu đồng).