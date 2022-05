Những lựa chọn xe tay ga phổ thông có công suất lớn tại Việt Nam

Trên thị trường có nhiều mẫu xe tay ga hướng đến nam giới với thiết kế thể thao và động cơ mạnh mẽ.

Bên cạnh những dòng xe tay ga dành cho nữ giới với thiết kế thời trang, phân khúc xe tay ga dành cho nam giới cũng được các nhà sản xuất quan tâm khá nhiều. Tại Việt Nam, xe tay ga với thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ đang dần trở nên phổ biến.

Dưới đây là 5 mẫu xe tay ga dưới 175 cc có công suất tốt nhất đang được bán trên thị trường. Vào cuối tuần này, Honda Việt Nam cũng sẽ giới thiệu một mẫu xe tay ga sử dụng động cơ 160 cc.

Honda PCX 160

Dòng xe PCX không còn quá xa lạ với người dùng Việt Nam, kể cả phiên bản PCX 160. Dù hiện tại Honda Việt Nam đã tạm ngừng phân phối PCX, các đại lý tư nhân bên ngoài vẫn đang bán PCX 160 với mức giá khoảng 88 triệu đồng.

Honda PCX 160 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12/2020, 4 tháng sau mẫu xe tay ga này đã xuất hiện tại Việt Nam. Vào thời điểm đó, PCX 160 là chiếc xe tay ga dưới 175 cc có dung tích xy-lanh lớn nhất được bán trên thị trường.

Khối động cơ của PCX 160 có dung tích 156 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 15 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Trong tầm giá gần 90 triệu đồng, Honda PCX 160 cạnh tranh với những cái tên như Honda SH 150i CBS (90,29 triệu đồng) hay Vespa GTS Super 125 (92,6 triệu đồng).

Thiết kế kén người dùng là lý do PCX không có doanh số tốt tại Việt Nam, và Honda đã dừng phân phối chính hãng mẫu xe này. Tuy nhiên với tư thế ngồi thoải mái và thiết kế khí động học, đây là mẫu xe phù hợp để di chuyển đường dài.

Yamaha NVX

Yamaha giới thiệu NVX thế hệ đầu tiên vào năm 2016 như sự thay thế cho dòng xe tay ga Nouvo. Vào cuối năm 2020, mẫu xe NVX bán tại Việt Nam nhận được nâng cấp về thiết kế, trang bị lẫn sức mạnh động cơ.

NVX hướng đến nam giới nên mang thiết kế khá hầm hố với những đường nét góc cạnh và tạo hình phình ra ở 2 bên, lốp xe có kích thước lớn 110/80 và 140/70. Nếu như phía trước nổi bật với hệ thống phanh ABS, phần đuôi của NVX ghi điểm nhờ trang bị giảm xóc sau dạng đôi với bình dầu.

"Trái tim" của Yamaha NVX là động cơ Blue Core 155,1 cc tích hợp van biến thiên VVA. Khối động cơ này tạo ra công suất 15,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,9 Nm. So với đời cũ, NVX mới mạnh hơn 0,4 mã lực và 0,1 Nm.

Ngoài việc tăng công suất động cơ, thế hệ mới của NVX còn nhận được thêm tính năng kết nối điện thoại Y-Connect, đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Yamaha Việt Nam có tính năng này.

Dù dễ nhìn hơn so với Honda PCX, NVX lại có phần quá thể thao nếu so với Air Blade, do đó cũng chỉ tiếp cận được đối tượng người dùng ưa thích một mẫu xe tay ga hầm hố, khách hàng phổ thông vẫn lựa chọn Air Blade cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Honda Vario 160

Dù chưa từng được phân phối chính hãng, cái tên Honda Vario luôn nhận được sự quan tâm từ nhóm khách hàng trẻ. Cách đây không lâu, Vario 160 đã được mở bán tại Việt Nam thông qua đại lý tư nhân.

Vario 160 mang thiết kế khác hoàn toàn với thế hệ cũ là Vario 125 và 150. Phong cách thiết kế gọn gàng được thay bằng sự hầm hố với quây gió phía trước mở rộng. Đáng chú ý, Vario 160 nay có thêm tùy chọn phanh ABS bên cạnh hệ thống phanh ABS quen thuộc.

Vario 160 sử dụng chung động cơ với "người anh em" PCX 160, tuy nhiên sức mạnh được tinh chỉnh đôi chút. Khối động cơ của Honda Vario 160 cho công suất 15,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Có thể thấy sức mạnh của Vario 160 không quá chênh lệch với NVX, tuy nhiên lợi thế về khối lượng giúp mẫu xe Honda có khả năng bứt tốc tốt hơn.

Honda Vario 160 có mức giá khởi điểm 74 triệu đồng cho phanh CBS, phiên bản ABS có mức giá 78 triệu đồng. Không được phân phối chính hãng chính là nhược điểm của dòng xe này.