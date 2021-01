Những lựa chọn xe gầm cao có giá lăn bánh dưới 700 triệu đồng

Với ngân sách dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn SUV đô thị hoặc biến thể MPV nâng gầm.

Tầm quan sát rộng và khả năng di chuyển linh hoạt giúp ôtô gầm cao ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam. Năm 2020, nhóm xe này đón nhận hàng loạt bản nâng cấp và đại diện mới, đến từ nhiều phân khúc như SUV đô thị, SUV hạng C, D hay MPV nâng gầm.

Trong đó, với ngân sách dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu SUV đô thị hoặc MPV nâng gầm như Kia Seltos, Ford EcoSport, MG ZS hay Suzuki XL7.

Giá lăn bánh của những mẫu xe trong danh sách được tính tại Hà Nội, nơi có mức thu lệ phí trước bạ và phí đăng ký biển số cao nhất. Các loại thuế, phí còn lại được tính theo đăng ký ôtô cá nhân.

Ford EcoSport 1.5L AT Trend

Sau quãng thời gian có phần thất thế trước các mẫu xe cùng phân khúc như Hyundai Kona, Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross, phiên bản nâng cấp của Ford EcoSport được ra mắt với hy vọng giúp mẫu xe này có thêm sức cạnh tranh.

Ảnh: Ford Việt Nam

Thiết kế nội/ngoại thất của Ford EcoSport 2020 không thay đổi nhiều so với đời trước. Khác biệt ngoại hình đáng kể nhất là xe đã bỏ lốp dự phòng gắn ở cửa khoang hành lý. Đổi lại, Ford trang bị cho EcoSport bộ dụng cụ vá lốp và tính năng kiểm soát áp suất lốp.

Dù giúp xe dễ xoay trở và cửa khoang hành lý đóng/mở nhẹ nhàng hơn, việc loại bỏ lốp dự phòng phần nào khiến EcoSport 2020 mất đi nét nhận diện đặc trưng.

Ngoại trừ một số trang bị tiện nghi được bổ sung, nội thất của EcoSport 2020 không khác biệt đời cũ. Xe vẫn có không gian hàng ghế thứ hai và các vị trí để đồ tương đối chật hẹp.

Ảnh: Ford Việt Nam.

Với tổng chi phí lăn bánh dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn phiên bản EcoSport 1.5L AT Trend, hiện được niêm yết giá 603 triệu đồng.

Ford EcoSport 1.5L AT Trend tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L, công suất 121 mã lực, mô-men xoắn 151 Nm - mức hiệu năng trung bình trong nhóm SUV đô thị. Xe được trang bị hộp số 6 AT.

Là phiên bản thấp nhất, vì vậy lượng trang bị của EcoSport 1.5L AT Trend dừng ở mức cơ bản, với đèn pha halogen, điều hòa chỉnh cơ, ghế nỉ, gương chiếu hậu chỉnh điện, khởi động bằng nút bấm, cảm biến lùi, ABS/EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Những trang bị được Ford bổ sung trên model EcoSport mới như đèn pha xenon, cruise control, giới hạn tốc độ, kiểm soát áp suất lốp hay màn hình 8 inch tích hợp SYNC3 không xuất hiện trên phiên bản 1.5L AT Trend.

Giá lăn bánh Ford EcoSport. Các loại phí khác bao gồm phí đăng kiểm, sử dụng đường bộ (một năm) và bảo hiểm TNDS (một năm). (Đơn vị: triệu đồng).

MG ZS Com+

MG ZS là mẫu SUV đô thị đầu tiên được nâng cấp trong năm 2021. Chưa đầy nửa năm sau khi ZS ra mắt người dùng, đời 2021 của mẫu xe này đã trình làng thị trường Việt Nam. Đồng thời, ZS mới được chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc.

Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, vì vậy tổng thể ngoại thất của MG ZS 2021 vẫn tương tự đời trước. Một số chi tiết như mặt ca-lăng, cụm đèn pha và đèn hậu được tái thiết kế, giúp xe trung tính, lịch sự và phù hợp nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Tương tự ngoại thất, nội thất MG ZS 2021 không thay đổi nhiều, ngoại trừ màn hình giải trí kích cỡ lớn hơn và hệ thống nút điều khiển ở trung tâm táp-lô có kiểu bố trí, tạo hình mới.

Trong 2 phiên bản ZS 2021 được ra mắt, MG ZS Com+ là phiên bản có tổng chi phí lăn bánh dưới 700 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm và hộp số CVT. Đây hiện là mức hiệu năng động cơ thấp nhất trong nhóm SUV đô thị.

Ưu thế của MG ZS Com+ nằm ở trang bị tiện nghi và an toàn. So với phiên bản tiêu chuẩn của các mẫu xe trong danh sách này, ZS Com+ có danh sách option đầy đủ nhất, với cụm đèn trước/sau LED toàn bộ, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện, ghế da, màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử và chìa khóa thông minh.

Tương tự, danh sách trang bị an toàn của ZS Com+ cũng thuộc dạng đầy đủ khi xét trên giá bán, với ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp trực tiếp, hỗ trợ đổ đèo/khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh khi vào cua, cảm biến lùi và camera lùi.

Giá lăn bánh MG ZS. Các loại phí khác bao gồm phí đăng kiểm, sử dụng đường bộ (một năm) và bảo hiểm TNDS (một năm). (Đơn vị: triệu đồng).

Kia Seltos 1.4 DCT Deluxe

Cùng với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos được ra mắt vào nửa cuối năm 2020 và nhanh chóng tạo sức hút ở nhóm SUV đô thị nói riêng và thị trường ôtô nói chung.

Ngoài thiết kế ngoại thất bắt mắt, hiệu năng động cơ tốt và lượng trang bị tiện nghi đầy đủ, giá bán hợp lý là một trong những yếu tố giúp Seltos hút khách.

Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng cao cũng khiến khách mua Kia Seltos phải chờ đợi để nhận xe. Song song đó là một số phản ánh từ người dùng về chất lượng lắp ráp, hoàn thiện.

Trong các phiên bản được phân phối tại Việt Nam, Seltos 1.4 DCT Deluxe (bản tiêu chuẩn) hiện có tổng chi phí lăn bánh dưới 700 triệu đồng.

Là phiên bản thấp nhất, Kia Seltos 1.4 DCT Deluxe bị cắt giảm một số trang bị như đèn pha, đèn định vị và đèn hậu LED, ghế chỉnh điện, đèn nội thất... Ngoài ra, các hệ thống an toàn của xe cũng dừng ở mức cơ bản, với ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và 2 túi khí.

Bù lại, Seltos 1.4 DCT Deluxe vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ và hộp số như các phiên bản cao. Cụ thể, xe được trang bị động cơ tăng áp 1.4L (138 mã lực, 242 Nm) và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Đây là mức hiệu năng thuộc nhóm tốt nhất phân khúc.

Giá lăn bánh Kia Seltos. Các loại phí khác bao gồm phí đăng kiểm, sử dụng đường bộ (một năm) và bảo hiểm TNDS (một năm). (Đơn vị: triệu đồng).

Suzuki XL7

Suzuki XL7 được xem như biến thể nâng gầm của mẫu MPV giá rẻ Suzuki Ertiga. Do vậy, hai mẫu xe này mang nhiều điểm tương đồng về thiết kế nội/ngoại thất và trang bị.

So với Ertiga, XL7 có ngoại hình cứng cáp hơn nhờ tạo hình mặt ca-lăng và cụm đèn trước mới, đi kèm các phần ốp nhựa đen lì và crôm ở cản trước/sau, hông và vòm lốp. Trong khi đó, nội thất xe gần như tương tự Ertiga, với thiết kế đơn giản, không nhiều điểm nhấn.

Lợi thế lớn nhất của Suzuki XL7 so với các mẫu SUV đô thị kể trên nằm ở không gian sử dụng, với 3 hàng ghế và 7 chỗ ngồi.

Trong khi đó, trang bị của xe tương đối đơn giản, bao gồm đèn pha và đèn hậu LED, điều hòa tự động, màn hình 10 inch, ghế chỉnh cơ, cảm biến lùi và camera lùi.

Tương tự, các hệ thống an toàn của xe cũng chỉ có ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và 2 túi khí.

Suzuki XL7 sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm và hộp số 4 AT. Mức hiệu năng của xe ở mức đủ đáp ứng những nhu cầu di chuyển cơ bản.

Giá lăn bánh Suzuki XL7. Các loại phí khác bao gồm phí đăng kiểm, sử dụng đường bộ (một năm) và bảo hiểm TNDS (một năm). (Đơn vị: triệu đồng).