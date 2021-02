Những lựa chọn xe cùng tầm giá với Toyota Vios GR-S 2021

Mức giá 630-638 triệu đồng của Toyota Vios GR-S 2021 tương đương một số mẫu MPV, SUV đô thị và sedan hạng C.

Được niêm yết giá 478-638 triệu đồng, Toyota Vios 2021 tiếp tục là một trong những mẫu sedan hạng B có giá bán cao nhất, bên cạnh Honda City (529-599 triệu đồng) và Mazda2 (479-599 triệu đồng).

Là phiên bản mang hơi hướm thể thao, Toyota Vios GR-S sở hữu dáng vẻ khác biệt, bắt mắt hơn đáng kể các bản còn lại nhờ nhiều trang bị ngoại thất được bổ sung, sản xuất riêng. Đồng thời, lượng trang bị tiện nghi và an toàn của xe cũng thuộc dạng đầy đủ nhất phân khúc.

Tuy nhiên, với giá 630-638 triệu đồng tùy màu sơn ngoại thất, Toyota Vios GR-S hiện là sedan hạng B có giá cao nhất. Điều này khiến xe khó tiếp cận đông đảo người dùng. Thêm vào đó, mức giá của Vios GR-S còn tương đương một số mẫu xe được ưa chuộng tại nhóm MPV, SUV đô thị hay sedan hạng C. Vậy bên cạnh Vios GR-S, khách hàng có thể lựa chọn những mẫu xe dưới đây với ngân sách 630-638 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT giá 630 triệu đồng

Mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam được niêm yết giá ngang bằng Toyota Vios GR-S. Thiết kế ngoại thất hiện đại, không gian rộng rãi trên cả ba hàng ghế là những ưu điểm giúp Xpander được người dùng ưa chuộng.

Không gian sử dụng rộng rãi, linh hoạt cũng là lợi thế lớn nhất của Mitsubishi Xpander khi so sánh với Toyota Vios GR-S. Trong khi đó, Vios GR-S có nhiều trang bị tiện nghi và an toàn hơn Xpander ở các tính năng như cruise control, lẫy chuyển số sau vô-lăng, điều hòa tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau, kiểm soát lực kéo và 7 túi khí.

Hiệu năng động cơ của Toyota Vios GR-S và Mitsubishi Xpander AT không khác biệt nhiều. Vios GR-S dùng động cơ 1.5L (107 mã lực, 140 Nm) còn Xpander AT được trang bị động cơ 1.5L (104 mã lực, 141 Nm).

Kia Cerato 1.6 AT Luxury giá 639 triệu đồng

Vượt qua Mazda3, Kia Cerato trở thành mẫu sedan hạng C bán chạy nhất năm 2020. Bên cạnh thiết kế trẻ trung và lượng trang bị đầy đủ so với giá bán, mức giá rẻ nhất phân khúc góp phần quan trọng giúp Cerato đạt thành công về doanh số.

Trong tầm giá 630 triệu đồng của Toyota Vios GR-S, người dùng có thể lựa chọn Kia Cerato 1.6 AT Luxury. Đây là phiên bản cao thứ hai của dòng xe Cerato tại Việt Nam.

Ngoài việc thuộc phân hạng kích cỡ lớn hơn, Kia Cerato 1.6 AT chiếm ưu thế trước Toyota Vios GR-S ở các trang bị tiện nghi như cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, cửa gió hàng ghế sau. Đồng thời, động cơ 1.6L (128 mã lực, 157 Nm) của Cerato 1.6 AT cũng cho hiệu năng cao hơn Vios GR-S.

Đổi lại, Vios GR-S hơn Cerato 1.6 AT ở một số trang bị và tính năng an toàn như đèn pha LED, kiểm soát lực kéo và 7 túi khí (Cerato 1.6 AT có 2 túi khí).

Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn giá 636 triệu đồng

Hyundai Kona là mẫu SUV đô thị bán chạy nhất năm 2020 tại Việt Nam. Phiên bản Tiêu chuẩn của Kona hiện được niêm yết giá 636 triệu đồng, cùng tầm giá với Toyota Vios GR-S.

So với Vios GR-S, Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn là lựa chọn “sáng nước” hơn về sức mạnh động cơ (147 mã lực, 180 Nm) và khả năng vận hành linh hoạt của xe gầm cao. Song song đó, thiết kế trẻ trung, bắt kịp xu hướng cũng giúp Kona được lòng không ít người dùng.

Đổi lại, do là phiên bản cơ sở, Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn thua kém Toyota Vios GR-S ở một số trang bị tiện nghi. Cụ thể, xe có đèn pha halogen thay vì LED, điều hòa chỉnh cơ và ghế nỉ.

Danh sách tính năng an toàn của Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn tương đương Vios GR-S, với ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến lùi và camera lùi. Kona Tiêu chuẩn có ít hơn Vios GR-S một túi khí và không có cảm biến trước nhưng lại nhỉnh hơn ở tính năng hỗ trợ xuống dốc và giám sát áp suất lốp.

Kia Seltos 1.4 Luxury giá 649 triệu đồng

Nếu chi thêm khoảng 12-20 triệu đồng cho khoản ngân sách mua Toyota Vios GR-S, người dùng có thể lựa chọn Kia Seltos 1.4 Luxury – phiên bản cao thứ hai của Seltos tại Việt Nam.

Được xem như hiện tượng của thị trường ôtô nửa cuối năm 2020, Kia Seltos ăn khách nhờ thiết kế và giá bán khá cạnh tranh. Dù ra mắt từ tháng 7/2020, Seltos nhanh chóng ghi nhận doanh số 6.065 xe khi hết năm, chỉ xếp sau Hyundai Kona (7.863 xe) ở nhóm B-SUV.

Là một mẫu SUV đô thị, vì vậy ưu thế của Seltos trước Vios GR-S vẫn là sức mạnh động cơ (138 mã lực, 242 Nm), khả năng vận hành linh hoạt và không gian sử dụng.

So với Seltos 1.4 Luxury, Vios GR-S nổi trội hơn ở một số trang bị như cruise control, đèn pha LED. Đổi lại, Seltos có cửa gió hàng ghế sau còn Vios GR-S thì không.

Trang bị an toàn của Seltos 1.4 Luxury gồm ABS/EBD, kiểm soát lực kéo 3 chế độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí, thua kém Vios GR-S cảm biến trước và số lượng túi khí.