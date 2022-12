Những lựa chọn cùng tầm giá VinFast VF 5 Plus

Ngoài việc phải cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng A, VF 5 Plus còn gặp sự so kè của các mẫu xe cùng tầm giá thuộc phân khúc A, B.

VinFast đã mở bán VF 5 Plus - mẫu ôtô điện nhỏ nhất của hãng. Đây được xem như sản phẩm thay thế cho mẫu xe hạng A VinFast Fadil. VF 5 Plus được định vị ở phân khúc SUV hạng A và có giá bán 458-538 triệu đồng.

Có thể thấy trong tầm giá của VF 5 Plus có khá nhiều lựa chọn, trải dài từ sedan đến SUV gầm cao. Dưới đây là những lựa chọn cùng tầm giá với mẫu xe đến từ Việt Nam.

SUV hạng A: Kia Sonet MT (524 triệu đồng)

Kia Sonet là mẫu xe được nhắc đến nhiều nhất khi nói về đối thủ của VF 5 Plus. So với một mẫu SUV hạng A khác là Toyota Raize, Kia Sonet có giá bán khởi điểm dễ tiếp cận hơn cũng như nằm giữa mức 458-538 triệu đồng của VinFast VF 5 Plus.

Kích thước tổng thể của Kia Sonet đạt 4.120 x 1.790 x 1.642 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.500 mm. VF 5 Plus có kích thước tổng thể nhỏ hơn đôi chút (3.965 x 1.720 x 1.580 mm), tuy nhiên trục cơ sở nhỉnh hơn 13 mm.

"Trái tim" của Kia Sonet là động cơ 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Phiên bản thấp nhất dùng hộp số sàn 6 cấp. Trong phân khúc SUV hạng A, Kia Sonet là mẫu xe duy nhất có tùy chọn hộp số sàn.

Bên cạnh phiên bản này, Kia Sonet còn có các phiên bản cao hơn dùng hộp số tự động CVT. Giá bán của các phiên bản này dao động 564-634 triệu đồng.

Xe hạng A: Hyundai Grand i10 1.2AT Sedan (455 triệu đồng)

Nếu xét về giá bán, Hyundai Grand i10 1.2AT biến thể sedan là đối thủ trực tiếp của VinFast VF 5 Plus với gói tùy chọn thuê pin. Đây cũng là mẫu xe sedan có giá bán rẻ nhất thị trường vào thời điểm hiện tại.

Dù cùng thuộc phân khúc hạng A, Grand i10 khó có thể so với VF 5 Plus về không gian khoang lái do chênh lệch kích thước. Bù lại, kiểu dáng sedan ít nhiều có lợi thế hơn về khả năng chứa đồ, đặc biệt là các loại hàng hóa có mùi.

Khối động cơ Kappa 1.2L của Grand i10 (81,8 mã lực, 114 Nm) có phần kém hơn đối thủ VF 5 Plus (136 mã lực, 135 Nm). Bù lại, VF 5 Plus có phạm vi hoạt động chỉ khoảng 300 km, trong khi con số này của Grand i10 là hơn 500 km.

Về mặt trang bị, cả 2 mẫu xe đều có camera lùi, cảm biến áp suất lốp và phanh ABS/EBD. Tuy nhiên VF 5 Plus có thêm phanh khẩn cấp, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Xe số tự động: Kia Soluto AT (469-489 triệu đồng)

Nếu Grand i10 không phù hợp vì kích thước nhỏ, người dùng cũng có thể cân nhắc đến một mẫu sedan khác là Kia Soluto. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc sedan hạng B. Xét về giá bán, 2 phiên bản tự động của mẫu xe này được xem là đối thủ của VinFast VF 5 Plus.

Dù được định vị ở phân khúc cao hơn VinFast VF 5 Plus, kích thước Kia Soluto chỉ nhỉnh hơn đối thủ Việt Nam về mặt chiều dài. Thông số tổng thể dài x rộng x cao của Soluto là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, còn VF 5 Plus là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm.

Kia trang bị cho Soluto động cơ Kappa 1.4L, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. VinFast VF 5 Plus cũng sử dụng hệ truyền động cầu trước tương tự.

Xe số sàn: Toyota Vios MT (489-514 triệu đồng)

Nếu không thích những lựa chọn xe số tự động, người dùng có thể cân nhắc đến các phiên bản số sàn của dòng xe Toyota Vios. Dù không phải là mẫu sedan hạng B có giá bán dễ tiếp cận nhất, Vios vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ sự đa dạng về phiên bản cũng như yếu tố thương hiệu.

Toyota Vios có kích thước tổng thể 4.425 x 1.730 x 1.475 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.550 mm. Đối thủ VF 5 Plus chỉ đạt 3.965 x 1.720 x 1.580 mm, trục cơ sở 2.513 mm. Lợi thế của VF 5 Plus đến từ khoảng sáng gầm. Dù chưa được VinFast công bố, chắc chắn khoảng sáng gầm của mẫu SUV hạng A này sẽ cao hơn con số 133 mm của Toyota Vios.

Toyota Vios dùng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Phiên bản MT được trang bị hộp số sàn 5 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe này là 5,92 l/100 km.