Những lớp học ngoài trời trong đại dịch

Một ngày đến lớp của học sinh trường Peninsula Forest and Beach ở Mỹ không có Wi-Fi, máy tính bảng hay những ứng dụng học trực tuyến. Thay vào đó, các em được đeo khẩu trang, cùng giáo viên đọc sách, ăn trưa tại công viên Twin Pines. Khi các trường học khác bị gián đoạn với việc học trực tuyến, nhu cầu đăng ký cho con em tại các cơ sở giáo dục tư nhân như trường Peninsula Forest and Beach lại tăng vọt. Theo Palo Alto Weekly, lượng đăng ký học tại ngôi trường này trong năm 2021 đã tăng từ 15 lên 150 em. Do đó, nhà trường đã mở rộng chương trình để cung cấp những lớp học theo nhóm cho các gia đình có nhu cầu. Ảnh: Palo Alto Weekly.