Những lợi thế tạo sức hút cho BĐS Bình Dương

Bình Dương tập trung lượng lớn chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc, kết hợp hệ thống tiện ích hiện đại thúc đẩy thị trường BĐS phát triển.

Năm nay, thị trường BĐS Bình Dương được hâm nóng nhờ nguồn cung tăng. Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc ĐH Ngân hàng TP.HCM, Bình Dương là thủ phủ công nghiệp lớn nhất nước với hơn 50.000 chuyên gia sinh sống và làm việc.

Nhóm chuyên gia thường được doanh nghiệp chi trả một khoản ngân sách thuê nhà tương đối cao, ước tính 600- 2.000 USD /tháng tùy cấp bậc. Trước đây, đối tượng này chủ yếu làm việc tại Bình Dương và thuê nhà tập trung tại quận 1 hoặc khu vực Thảo Điền, quận 2. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người muốn tiết kiệm thời gian di chuyển đến nơi làm việc, đẩy mạnh nhu cầu thuê căn hộ gần khu công nghiệp.

Bình Dương là nơi làm việc của hơn 50.000 chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài.

Bà Hải cho biết thêm, các dự án cao cấp tại Bình Dương chủ yếu phục vụ nhu cầu thuê của chuyên gia nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư nên xuống tiền vào dự án toạ lạc tại Thuận An, Dĩ An - khu vực tập trung nhiều chuyên gia. Trong đó, Thuận An sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn, hệ thống tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, bệnh viện, sân golf…

Ngoài ra, nhà đầu tư nên chọn dự án căn hộ cao cấp, trang bị hệ thống tiện ích bài bản như hồ bơi resort, công viên trung tâm, vườn yoga, nhà trẻ, trường học, nhà hàng… Bên cạnh đó, thiết kế căn hộ phải cao và thoáng, có khả năng đón gió trời, trang bị nội thất hiện đại, chất lượng xây dựng đảm bảo và được phát triển, vận hành bởi thương hiệu lớn.

Thuận An sở hữu hệ thống hạ tầng và tiện ích phát triển.

Đặc biệt, các chuyên gia nước ngoài thường chuộng dự án do tập đoàn quốc tế vận hành. Tuy nhiên, số dự án căn hộ cho thuê sở hữu dịch vụ khép kín, an ninh đảm bảo chưa nhiều. Trong đó, Astral City dự định ra mắt vào cuối tháng 10 thu hút sự quan tâm khi được đầu tư bởi Tập đoàn Bất động sản Phát Đạt hợp tác tập đoàn Danh Khôi, do DKRA Vietnam tiếp thị và phân phối.

Astral City gồm 8 toà tháp cao 40 tầng, theo kế hoạch cung ứng 5.000 căn hộ cao cấp. Dự án sở hữu vị trí mặt tiền quốc lộ 13 của thành phố Thuận An (Bình Dương), bao quanh bởi hệ thống tiện ích như trung tâm thương mại, sân golf, bệnh viện quốc tế, khu công nghiệp…

Phối cảnh phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City.

Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của chuyên gia nước ngoài, tập đoàn Phát Đạt đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển chuỗi tiện ích quy mô với tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng, dòng suối nhiệt đới dài 300 m, 2 công viên trung tâm quy mô thiết kế theo phong cách resort, 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của các toà tháp… Đặc biệt, Astral City vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo chất lượng sống cho cư dân.