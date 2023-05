Những lối sống tưởng vô hại làm chậm quá trình trao đổi chất

Ăn chay, chỉ tập giãn cơ, yoga và thường xuyên lướt điện thoại trước khi ngủ khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại.

Khi đến tuổi lão hóa, để tránh tăng cân không kiểm soát, quan trọng nhất chúng ta phải duy trì được sự trao đổi chất nhanh, lành mạnh. Dư thừa cân nặng thường là hiện tượng tự nhiên của quá trình lão hóa.

Chia sẻ trong cuộc nói chuyện với Eat This, Not That!, The Nutrition Twins - cặp chuyên gia dinh dưỡng, Lyssie Lakatos và Tammy Lakatos Shames - cho hay nguyên nhân là tác động của nội tiết tố, sự thay đổi lối sống, giảm khối lượng cơ nạc và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn.

Nếu muốn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, bạn cần giữ gìn sức khỏe và thể lực ở trạng thái tốt nhất. The Nutrition Twins chỉ ra một số sai lầm phổ biến mà phụ nữ thường mắc phải có thể làm chậm quá trình trao đổi chất.

Ăn chay có thể làm chậm quá trình trao đổi chất. Ảnh: Shutterstock.

Ăn chay

Ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nếu loại bỏ hoàn toàn protein động vật mà không bổ sung loại protein tương đương khác thay thế, cơ thể sẽ thiếu protein thúc đẩy trao đổi chất. Ngoài ra, khi ăn chay, bạn sẽ dễ hấp thụ thêm calo từ những thực phẩm như ngũ cốc, mì.

"Nhiều nghiên cứu liên tục chỉ ra nếu mắc sai lầm trên và lựa chọn chế độ ăn nhiều carb thay cho chế độ ăn nhiều protein, ít carb, bạn sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của mình", The Nutrition Twins lưu ý.

Ưu tiên giãn cơ và yoga

Yoga và hoạt động giãn cơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các khớp, cơ dẻo dai, giúp bạn trẻ trung. Nhưng bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đốt cháy mỡ thừa khi ưu tiên các hình thức hoạt động thể chất này hơn rèn luyện sức mạnh thể lực.

The Nutrition Twins giải thích thêm: "Phụ nữ mất tới 8% mô cơ nạc mỗi thập kỷ sau tuổi 30, thay vào là chất béo. Nếu không tập luyện thể lực để ngăn chặn điều đó, khối lượng cơ nạc mất đi sẽ nhiều hơn lượng chất béo. Quá trình này xảy ra ngay cả khi chúng ta ngủ, theo thời gian, có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho cơ thể".

Kết hợp salad với thực phẩm giàu protein có thể mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Shutterstock.

Dùng salad làm bữa ăn chính

Nạp đầy trái cây tươi và rau xanh là chế độ ăn tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, bạn đang mắc sai lầm nếu chọn salad làm bữa ăn chính mà không bổ sung thực phẩm chứa protein như trứng hoặc đậu.

The Nutrition Twins cho biết: “Chế độ ăn này khiến bạn bỏ qua lượng protein cần thiết để hỗ trợ các mô cơ nạc trong khi loại mô này giúp tăng cường trao đổi chất. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hầu hết phụ nữ ăn khoảng 20 gram protein mỗi bữa ăn đều có được nhiều lợi ích".

Lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ

Tắt nguồn các thiết bị chứa ánh sáng xanh trước khi đi ngủ có thể cải thiện giấc ngủ và giúp tránh tăng cân.

The Nutrition Twins cho biết: "Không chỉ khiến bạn thức khuya hơn, cắt giảm thời gian ngủ quý giá ánh sáng xanh còn tác động tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ bằng cách cản trở quá trình sản xuất melatonin và làm gián đoạn nhịp sinh học. Một nghiên cứu cho thấy việc ngủ không liền giấc kết hợp với gián đoạn nhịp sinh học làm chậm tốc độ trao đổi chất đến 8%’’.

Detox bằng nước trái cây có thể gây hại cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Thải độc bằng nước trái cây

The Nutrition Twins cảnh báo: "Nếu bắt đầu giảm cân bằng cách dùng nước trái cây để thải độc, bạn nên suy nghĩ lại. Nhiều chất thanh lọc trong trái cây không cung cấp đủ protein, lượng calo để hỗ trợ khối lượng cơ nạc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu sử dụng mô cơ để tạo năng lượng".

The Nutrition Twins cho biết thêm cơ thể sẽ giảm lượng calo tiêu hao như một cơ chế bảo vệ để ngăn chặn cảm giác đói. Vì vậy, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Sự chậm lại của quá trình trao đổi chất này giống với hậu quả khi bạn áp dụng chế độ ăn kiêng dưới 1.200 calo trong khoảng thời gian dài.

Nếu muốn tăng tốc độ trao đổi chất, hãy từ bỏ và thay đổi những thói quen này.