Những lời nói dối về thung lũng Silicon

“Mọi sáng tạo tuyệt vời đến từ Thung lũng Silicon”. “Tại Thung lũng Silicon, tiền luôn sẵn có và dễ dàng huy động vốn”... đều là những lầm tưởng về Silicon.

Trụ sở Apple Park. Ảnh: Apple Insider.

Bạn sẽ được nghe nhiều điều về Thung lũng mà hóa ra không phải sự thật. Dù chúng tôi không muốn ngăn bạn ghé thăm hay bắt đầu khởi nghiệp ở đây, bạn cũng nên biết những điều nói dối nhẹ nhàng này:

• “Thung lũng Silicon là nơi duy nhất để xây dựng một công ty công nghệ toàn cầu”. Nhiều công ty công nghệ lớn thành công đã được tạo ra và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ Tencent là công ty cung cấp cổng thông tin và lớn và trò chơi điện tử lớn của Trung Quốc; Alibaba, một công ty khác của Trung Quốc, là một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới; và Mercado Libre là công ty thương mại điện tử lớn nhất Mỹ La-tinh.

• “Mọi sáng tạo tuyệt vời đến từ Thung lũng Silicon”. Doanh nhân tài năng có mặt ở khắp nơi. Theo số liệu mới nhất, chúng tôi đã làm việc với các doanh nhân đến từ hơn 50 quốc gia, những người đã thành công trong xây dựng các doanh nghiệp địa phương, khu vực và toàn cầu.

• “Chúng tôi chấp nhận rủi ro vì có thể thất bại”. Chúng tôi chấp nhận rủi ro, nhưng chúng tôi không lưu luyến với thất bại. Chúng tôi tìm kiếm thành công. Nếu bạn luôn lo lắng về thất bại, bạn sẽ hạn chế cơ hội để thành công.

• “Tại Thung lũng Silicon, tiền luôn sẵn có và dễ dàng huy động vốn”. Dù việc huy động vốn ở Thung lũng dễ dàng hơn các nơi khác nhưng điều đó không có nghĩa rằng ở đây, tiền từ trên trời rơi xuống. Cuộc cạnh tranh để bảo đảm nguồn vốn mạo hiểm diễn ra gay gắt do các nhà đầu tư thường tập trung đầu cho các sản phẩm và nhóm tốt nhất.

• “Trong một vài năm, bạn có thể dễ dàng xây dựng một công ty trị giá 1 tỷ đôla Mỹ và bán nó!”. Hầu hết công ty ở Thung lũng Silicon phải mất ít nhất 4 năm - nhiều công ty là 7-10 năm - để đạt tới điểm mua lại hoặc IPO (phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu). Có những trường hợp ngoại lệ đã xảy ra, nhưng hiếm có. Đó là một quá trình dài và chậm.

• “Mọi người đang đợi bạn xuất hiện”. Mỗi năm, có hàng chục nghìn công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, cộng thêm hàng nghìn doanh nhân từ bên ngoài đến đây. Trong môi trường hoạt động với nhịp độ nhanh, năng động có đầy dãy các đối thủ cạnh tranh, những lời mời và đề nghị đầu tư, không ai ngồi chờ bạn. Các công ty thành công ở đây đều tham vọng, thận trọng và cực giỏi trong kết thúc công việc.

• “Có những cái bắt tay bí mật, hay mật ngữ, sẽ giúp bạn trở thành một người trong cuộc và bảo đảm thành công của bạn”. Nơi đây không hề có những điều đó. Một số công ty thành công nhờ vào may mắn và việc xuất hiện đúng thời điểm. Một số khác thất bại cũng do những lý do tương tự. Kết nối tốt là một lợi thế để xây dựng công ty, nhưng ngay cả các công ty có các nhóm làm việc đông đúc và những nhà đầu tư hàng đầu cũng vẫn đối mặt với thất bại.

• "Có gì đó trong không khí hoặc nước ở Thung lũng - một loại bụi kỳ diệu". Tất nhiên là không. Chúng tôi nghĩ rằng huyền thoại này bắt nguồn từ thực tế rằng Thung lũng Silicon đã hoàn thiện một công thức tạo ra các công ty khởi nghiệp dựa trên việc học bằng cách thực hành, thu hút được những người đã thành công trước đó và quy tụ được các nguồn vốn quan trọng vào một nơi.

“ Ngay khi các doanh nhân đến đây, hoặc là họ sẽ tới các cuộc họp hoặc là không”. Mark White Mark White là một đối tác của công ty luật White Summers Caffee & James tại Thung lũng Silicon. Mark White đã làm việc với hàng trăm người sáng lập quốc tế từ khắp nơi trên thế giới tới Thung lũng Silicon để tìm kiếm khách hàng, vốn và các mối quan hệ. Những doanh nhân này học hỏi rất nhanh cho dù các dự án của họ có thành công hay không. "Là một doanh nhân, bạn đến đây để tìm kiếm những gì bạn đã biết và chưa biết. Bạn muốn tìm hiểu liệu bạn có thể đánh bại những người khác để giành lấy thị trường, hay liệu bạn có phạm sai lầm không. Bạn thường sợ hãi những gì mình chưa biết. Đó là bởi vì bạn có thể kiểm soát những gì đã biết. Tốc độ ở Thung lũng Silicon phụ thuộc phần nhiều vào nỗi sợ". "Tại Thung lũng Silicon, bạn sẽ biết ngay liệu dự án của mình có khả thi hay không. Ngay khi các doanh nhân đến đây, hoặc là họ sẽ tới các cuộc họp hoặc là không. Họ sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức vào một buổi tối rằng: Anh có điên hay không. Đó là một nền tảng chứng minh cho các khái niệm kinh doanh mới, mô hình kinh doanh mới và các sản phẩm mới. Trong khi, thông tin luôn không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thì ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với những nơi khác".

Bí ẩn xoay quanh Thung lũng Silicon đã góp phần thu hút nhiều người thông minh từ khắp nơi trên thế giới và cũng chính họ đã xây dựng nên những công ty lớn thành công. Theo nhiều cách, điều này làm cho Thung lũng Silicon tự nó trở thành một lời tiên tri.

Tuy nhiên, chúng tôi không tin vào ý tưởng rằng Thung lũng Silicon là nơi duy nhất để xây dựng công ty. Nhiều công ty dựa trên công nghệ lớn, thành công đã khởi đầu và phát triển mạnh mẽ ở nơi khác. Hơn nữa, chúng ta thấy các hệ sinh thái kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Không chỉ vậy, các doanh nhân thông minh, đầy tham vọng và tháo vát với những ý tưởng tuyệt vời cũng đang tìm cách thu hút thị trường địa phương và huy động vốn.

Chúng tôi cũng thấy vô số doanh nhân đã thu được hiểu biết sâu rộng từ thành công cũng như thất bại trong quá khứ, đồng thời có nhiều khả năng thành công trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi thấy các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành trình khởi nghiệp và cách họ có thể làm tăng giá trị.