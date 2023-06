Những lợi ích của dứa có thể nhiều người chưa biết

Dứa là loại quả được ưa chuộng trong mùa hè nhờ cảm giác ngon miệng và ngọt mát. Bên cạnh đó, chúng còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Unsplash.

Theo Eat This, Not That, dứa chứa nhiều vitamin, dưỡng chất quan trọng, ít calo và chất béo. Điều này khiến nó trở thành món ăn nhẹ ngon miệng mà không ảnh hưởng đến chế độ ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, dứa giúp bổ sung nhiều chất chống oxy hóa quan trọng vào chế độ ăn uống.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dứa cung cấp lượng lớn vitamin C, mangan, magie và vitamin B9. Giống như nhiều loại trái cây khác, dứa có lượng đường khá cao nhưng lượng đường tự nhiên này cho phép bạn thưởng thức bữa ăn nhẹ mà không cần lo lắng.

Dưới đây là một số lợi ích của dứa mà có thể nhiều người chưa biết đến.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dứa được chứng minh là giúp ích cho hệ tiêu hóa do có chứa loại enzym có tên là bromelain. Theo các chuyên gia dinh dưỡng Bess Berger (Mỹ), bromelain là loại enzyme tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn, các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein.

Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Fine, người sáng lập trang To The Pointe Nutrition, cho biết: "Bromelain và chất xơ trong dứa giúp trì hoãn quá trình hấp thụ đường, ổn định lượng đường trong máu, mức năng lượng hấp thụ trong bữa ăn chính và phụ".

Giảm viêm khớp

Bên cạnh khả năng hỗ trợ tiêu hóa, bromelain - loại enzyme có trong dứa - còn giúp giảm đau do viêm khớp.

Viêm khớp là tình trạng các khớp trong cơ thể bị sưng lên, gây đau đớn, khó chịu. Tình trạng này thường xảy ra ở người lớn tuổi và chưa có biện pháp chữa dứt điểm. Cách duy nhất là điều trị giảm đau đớn.

Trên thực tế, theo nghiên cứu được công bố trên Clinical Rheumatology, việc bổ sung bromelain bằng đường uống giúp giảm đau viêm khớp chỉ sau 6 tuần sử dụng.

Cung cấp nhiều vitamin C

Cam thường được cho là loại quả bổ sung nhiều vitamin C. Tuy nhiên, một khẩu phần dứa có nhiều vitamin C (79 miligram) hơn một quả cam thông thường (69 miligram).

Phụ nữ trưởng thành được khuyến nghị hấp thụ 75 miligram vitamin C mỗi ngày, con số đối với nam giới là 90 miligram.

Chuyên gia dinh dưỡng Jesse Feder (Mỹ) lý giải: “Dứa giàu vitamin C, loại vitamin rất tốt cho da, hỗ trợ sản xuất collagen, hấp thụ sắt và một số quá trình khác trong cơ thể. Vitamin C còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính”.

Dứa chứa nhiều vitamin C hơn cam. Ảnh: Unsplash.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Các vitamin và dưỡng chất trong dứa giúp cơ thể chống lại cảm lạnh hoặc các bệnh khác.

Thạc sĩ Y tế công cộng Trista Best chia sẻ: “Dứa có lợi trong việc điều trị cảm lạnh, ho nhờ chất bromelain có đặc tính chống viêm, làm tan chất nhầy (một trong những nguyên nhân chính gây ra ho)”.

Đồng thời, việc cung cấp vitamin C từ dứa giúp duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Vị ngọt tự nhiên của dứa hạn chế khả năng thèm ngọt mà không cung cấp quá nhiều calo và đường. Vị ngọt tự nhiên, hàm lượng chất xơ cao có trong dứa là lựa chọn hoàn hảo cho món ăn nhẹ trong quá trình giảm cân.

Chuyên gia Feder cho biết: “Với hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và nước cao, dứa giúp cơ thể có cảm giác no, ngăn bản thân ăn quá nhiều hoặc ăn vặt trong ngày”.

Trên thực tế, một khẩu phần dứa có khoảng 82 calo, ít hơn một gram chất béo, 2 gram chất xơ và 16 gram đường tự nhiên. Kết hợp món này với sữa chua Hy Lạp giàu protein tạo nên bữa ăn nhẹ cho mục tiêu giảm cân.

Dứa là món ăn nhẹ phù hợp cho quá trình giảm cân. Ảnh: Unsplash.

Chứa lượng lớn mangan

Mangan là một vi chất dinh dưỡng giúp ích cho xương, điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa một số bệnh tật khác.

Khi kết hợp kẽm, đồng, magie, mangan sẽ góp phần cải thiện xương, giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Theo Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, cơ thể cần mangan để phân hủy lượng đường trong máu. Vì vậy, mangan trong cơ thể quá ít có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường.

Mangan cũng là một chất chống oxy hóa mạnh được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách chống lại tác hại của các gốc tự do (sản phẩm phụ, chất thải tự nhiên của các quá trình hóa học diễn ra trong cơ thể con người, chẳng hạn quá trình trao đổi chất).

Trên thực tế, một khẩu phần dứa chứa không quá nhiều mangan, chỉ khoảng 1,5 miligram. Tuy nhiên, theo Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, mỗi ngày, một người chỉ cần khoảng 2,3 miligram mangan. Điều này đồng nghĩa một khẩu phần dứa có thể cung cấp lượng mangan cần thiết cho cả ngày.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Ngoài bromelain, mangan và vitamin C, dứa còn rất giàu chất flavonoid. Đây là chất chống viêm và tổn thương do oxy hóa gây ra, thường có trong cải xoăn, quả mọng, trái cây họ cam quýt, rượu vang đỏ.

Theo đánh giá được công bố trên trang Foods, chất chống oxy hóa có trong dứa được gọi là “chất chống oxy hóa liên kết”, nghĩa là chúng có tác dụng kéo dài hơn chất chống oxy hóa thông thường.