Những lỗi chăm sóc da thường gặp của nam giới

Bỏ qua tẩy da chết: Làn da nam giới mang lỗ chân lông to, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh và tiết nhiều dầu hơn so với phụ nữ. Hàng ngày, bã nhờn, tạp chất cùng da chết tích tụ bên dưới lỗ chân lông. Nếu không tẩy tế bào chết, chúng sẽ gây tắc nghẽn, tạo điều kiện cho mụn hình thành. Ảnh: The Manual.