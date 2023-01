Những loại vitamin cần thiết cho phụ nữ

Phần lớn phụ nữ bị thiếu các vitamin thiết yếu như vitamin A, C, B. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của họ. Chuyên gia khuyên phụ nữ ăn đủ rau, trái cây, cá và trứng.

Việc không cung cấp đủ vitamin cho cơ thể khiến phụ nữ có nguy cơ tử vong sau sinh cao hơn. Ảnh: iStock.

Vitamin và khoáng chất đều đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Nghiên cứu trên PRB cho thấy rất nhiều phụ nữ bị thiếu ít nhất một loại chất dinh dưỡng.

Theo Health Taste Vitality, chế độ ăn uống của tất cả phụ nữ đều cần cung cấp đủ 13 loại vitamin bao gồm vitamin C, A, D, E, K và B (thiamine và vitamin B12), cùng với một số khoáng chất vi lượng thiết yếu và axit béo.

Khảo sát của Healthline cho biết khoảng 30% phụ nữ bị thiếu một hoặc nhiều loại vitamin và khoáng chất nêu trên. Xu hướng này càng gia tăng nghiêm trọng theo độ tuổi.

Thiếu vitamin và suy dinh dưỡng ở phụ nữ sẽ tạo ra vòng bệnh tật luẩn quẩn. Tình trạng này làm suy yếu khả năng sống sót sau khi sinh của phụ nữ, khiến họ dễ bị nhiễm trùng và khó khỏi bệnh. Thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin K, vitamin D và canxi khiến phụ nữ sau mãn kinh dễ mắc các bệnh như loãng xương. Họ cũng có nguy cơ mất thị lực cao hơn khi thiếu chất chống oxy hóa như vitamin A và vitamin C.

Vitamin chống oxy hóa (A, C và E)

Health Taste Vitality cho biết những chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là nguyên nhân cơ bản đẩy nhanh quá trình lão hóa và các bệnh về tim, mắt, da và não.

Vitamin C cải thiện khả năng miễn dịch chống nhiễm trùng, cảm lạnh và các bệnh khác. Ngoài ra, nó còn bảo vệ làn da và thị lực khỏi tác hại của ô nhiễm môi trường và tia UV. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin C.

Vitamin C có rất nhiều công dụng bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Ảnh: Shutterstock.

Vitamin A và E đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏe mạnh và ngăn chặn các tế bào đột biến.

Một nghiên cứu của Viện Mắt Quốc gia cho thấy chế độ ăn thiếu vitamin A, C và E là nguy cơ chính gây thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác ở phụ nữ lớn tuổi. Cả 2 loại vitamin này cũng giúp bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa và ung thư da.

Vitamin D

Mọi người có thể bổ sung vitamin D từ một số loại thực phẩm như trứng, các sản phẩm từ sữa và một số loại nấm. Tuy nhiên, con người nhận được phần lớn lượng vitamin D từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cả 2 giới đều rất dễ bị thiếu hụt vitamin D vì nhiều người dành phần lớn thời gian ở trong nhà.

Chúng ta có thể bổ sung vitamin D thông qua ăn uống, tuy nhiên, cách tối ưu nhất để tổng hợp vitamin D là tắm nắng. Ảnh: Shutterstock.

Vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và não, ngăn ngừa rối loạn tâm trạng và cân bằng nội tiết tố. Nguyên nhân là loại vitamin này hoạt động rất giống với một loại hormone bên trong cơ thể.

Cách tốt nhất để có đủ vitamin D là dành 15-20 phút dưới ánh sáng mặt trời ít nhất 5 ngày/tuần.

Vitamin K

Vitamin K rất cần thiết để xây dựng và duy trì xương chắc khỏe. Nó còn có tác dụng đông máu và ngăn ngừa bệnh tim. Thế nhưng nhiều phụ nữ thiếu chất dinh dưỡng thiết yếu này.

Các nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn đủ vitamin K có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn. Những người mắc các vấn đề về đường ruột như IBS hoặc bệnh viêm ruột, dùng thuốc kháng sinh trong thời gian dài hoặc dùng thuốc giảm cholesterol đều dễ bị thiếu vitamin K.

Vitamin K có vẻ xa lạ với mọi người hơn các vitamin khác nhưng loại vitamin này cũng rất cần thiết cho sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Shutterstock.

Vitamin K có 2 loại chính: Vitamin K1 và K2. Chúng đều có thể có trong các loại thực phẩm: Vitamin K1 có trong rau, trong khi vitamin K2 ở trong các sản phẩm từ sữa. Cách tốt nhất để tránh thiếu vitamin K là ăn nhiều loại rau khác nhau bao gồm bông cải xanh, bắp cải và bổ sung cá và trứng vào chế độ ăn uống.

Vitamin B

Vitamin B, đặc biệt là B9 và B12, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của phụ nữ, ngăn ngừa kiệt sức và tăng cường chức năng nhận thức. Chất dinh dưỡng này đặc biệt có ích cho nhiều quá trình, sự phát triển và tiêu hao năng lượng của tế bào vì chúng phối hợp với các vitamin khác để tạo ra các tế bào hồng cầu.

Thêm vào đó, chúng cũng giúp biến lượng calo bạn ăn thành “nhiên liệu” để có thể sử dụng. Vitamin B9 hay folate (còn gọi là axit folic) rất quan trọng trong việc đảm bảo cho thai nhi phát triển khỏe mạnh và ngăn ngừa dị tật bẩm sinh.

Vitamin B có rất nhiều phân loại. Xây dựng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng sẽ giúp bạn nạp đủ các loại vitamin B. Ảnh: Shutterstock.

Folate còn giúp hình thành não và tủy sống của em bé. Đó là lý do thiếu folate cực kỳ nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai.

Các sản phẩm động vật như cá, trứng, thịt, sữa chua và sữa đều cung cấp rất nhiều loại vitamin. Phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt là những người bị thiếu máu, nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để xem xét liệu họ có nguy cơ thiếu vitamin B không. Mọi người nên ăn thực phẩm đặc biệt giàu folate chẳng hạn rau xanh, măng tây, trái cây họ cam quýt, dưa và đậu.