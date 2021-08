Những loại thuốc cần thận trọng khi điều trị cho trẻ mắc Covid-19

Các thử nghiệm lâm sàng đánh giá tính an toàn trong điều trị Covid-19 ở trẻ em vẫn còn nhiều hạn chế so với người lớn. Vì vậy, phụ huynh cần cẩn trọng khi dùng thuốc cho con.

Hiện Việt Nam đã có hướng dẫn chăm sóc cho F0 tại nhà và cách sử dụng các loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép. Tuy nhiên, việc dùng thuốc vẫn cần đặc biệt chú ý, nhất là với trẻ em.

Aspirin

Đây là thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, thường được sử dụng với liều thấp để đề phòng tai biến tim mạch. Aspirin không được khuyến cáo dùng cho trẻ dưới 16 tuổi vì nguy cơ gây ra hội chứng Reye (có thể gây sưng phù ở não, gan), các tác dụng phụ nghiêm trọng (tăng huyết áp, loét dạ dày, khó cầm máu, suy thận cấp, nhiễm toan chuyển hóa, phù não, xuất huyết não, co giật, ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp, co thắt phế quản).

Aspirin cũng chống chỉ định với phụ nữ ở tam cá nguyệt thứ 3 của thai kỳ vì có nguy cơ gây độc thận thai nhi.

Thuốc kháng viêm nhóm Steroid (Dexamethasone, Prednisone)

Methylprednisolone hay Hydrocortisonec nổi tiếng trong điều trị Covid-19 vì lợi ích đem lại nhiều hơn so với tác hại của nó nếu sử dụng hợp lý. Do đó, chúng được áp dụng cho cả người lớn và trẻ em.

Tuy nhiên, loại thuốc này được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Khi bệnh bắt đầu trở nặng, hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng mạnh hơn, khiến nội tạng có nguy cơ bị tổn thương. Vì vậy, người bệnh cần dùng Steroid để làm dịu phản ứng miễn dịch và có tác dụng kháng viêm khi bị nhiễm trùng.

Trong những ngày đầu nhiễm bệnh, trẻ em hay người lớn không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ (không bao gồm ho hoặc khó thở và thở nhanh) đã bắt đầu dùng thuốc Steroid ngay sẽ khiến hệ miễn dịch đang làm việc bị ức chế. Virus có cơ hội trỗi dậy, làm bệnh nặng hơn.

Vì vậy, bạn nên liên lạc với bác sĩ hoặc các tổ tư vấn từ xa về cách sử dụng loại thuốc này cho trẻ khi mắc Covid-19.

Việc dùng thuốc cho trẻ khi điều trị Covid-19 cần phải đặc biệt chú ý. Ảnh: Wday.

Thuốc chống đông, thuốc kháng virus

Hiện tại, loại thuốc này chỉ được phép sử dụng trong bệnh viện với bệnh nhân nặng. Bởi các chỉ số của trẻ cần phải được theo dõi và tính toán chính xác liều lượng. Việc tính liều dùng ở trẻ em cần sử dụng đúng công thức dựa trên cân nặng cơ thể hoặc diện tích da, do nhân viên y tế có kinh nghiệm.

Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Rất nhiều tai nạn quá liều thuốc dẫn đến độc tính do phụ huynh tính liều sử dụng ở trẻ em không đúng. Một số tác dụng phụ đáng chú ý của thuốc chống đông là nguy cơ chảy máu, ho ra máu, tiêu phân đen, tê liệt, ngất xỉu.

Để tránh tác dụng phụ nguy hiểm, người dân không nên tự ý mua và dùng cho trẻ. Bộ Y tế hiện chỉ ban hành chỉ định cho người trên 18 tuổi khi điều trị tại nhà.

Ivermectin

Thuốc này được sử dụng cho trẻ em có cân nặng trên 15 kg để điều trị nhiễm trùng giun sán, lang ben... Sự an toàn khi sử dụng Ivermectin ở trẻ em cân nặng dưới 15 kg vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tác dụng phụ của thuốc tương tự ở người lớn.

Hiện tại, chúng ta chưa có dữ liệu nào về việc sử dụng Ivermectin để điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19 ở trẻ em. Phụ huynh tránh sử dụng thuốc nếu không được bác sĩ chỉ định.

Các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, điều trị ho, viêm họng

Phụ huynh có thể dùng cho con để kiểm soát triệu chứng cho trẻ mức độ nhẹ. Tuy nhiên, cha mẹ cần tính đúng liều lượng, độ tuổi và thời gian sử dụng.

Hiện các thử nghiệm lâm sàng đánh giá tính an toàn trong điều trị Covid-19 ở trẻ em vẫn còn nhiều hạn chế so với người lớn. Do vậy, khi cho trẻ sử dụng thuốc, phụ huynh cần cẩn trọng và bắt buộc phải tham khảo trước ý kiến nhân viên y tế.

Bài viết do TS.DS Phạm Đức Hùng (từng thực tập ở Đại học Harvard, Mỹ; tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ) và Dược sĩ Trần Thị Quốc Tuyến (Hành nghề tại Hungary) cung cấp thông tin.