Những lễ hội mừng Tết Nguyên đán trên thế giới

Tiệc may mắn ở Seoul (Hàn Quốc): Trong dịp Tết Nguyên đán (hay Seollal theo cách gọi của người Hàn Quốc), thành phố Seoul nhộn nhịp trở nên tương đối yên tĩnh khi mọi người trở về nhà để ăn mừng cùng gia đình. Hàng năm, làng dân tộc Hàn Quốc ở Seoul tổ chức tiệc may mắn. Đây là nơi du khách tham gia các trò chơi dân gian, xem âm nhạc và nghệ thuật truyền thống. Các truyền thống bao gồm daljiptaeugi (nghi thức đốt lửa để mang lại mùa màng bội thu và hòa bình), võ thuật cưỡi ngựa và chia sẻ súp bánh gạo truyền thống - tteokguk. Ảnh: Time Out.