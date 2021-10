Những lâu đài samurai ở Nhật Bản

Bên cạnh đó, những công trình này còn mang sắc thái huyền bí từ những câu truyện dân gian. Trong lúc dựng thành Maruoka (1576), do kết cấu của tường đá thiếu ổn định, người dân đã hiến tế người để làm vui lòng thần linh. Một nữ nông dân mù tên là Oshizu đã tình nguyện làm “Nhân Trụ” (Hitobashira), tức người hiến tế, với hy vọng con bà được chọn làm samurai. Tuy nhiên, vị lãnh chúa không giữ được lời hứa do phải chuyển sang một thành khác. Sau đó, nhiều người cho rằng hào nước xung quanh thành thường xuyên bị ngập lụt do nước mắt của Oshizu. Ảnh: Muza-chan's Gate to Japan.