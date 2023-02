Những laptop có thiết kế kỳ quặc nhất

Ý tưởng lắp ghép module để bổ sung tính năng đã tạo ra nhiều thiết bị thú vị, trong đó có Via NanoBook. Kế bên màn hình 7 inch của chiếc netbook (laptop siêu nhỏ) là khe cắm phụ kiện MobilityPLUS Module, hỗ trợ gắn đồng hồ báo thức, GPU, adapter 3G hoặc điện thoại VoIP. Do ra mắt cùng năm với iPhone (2007), không ngạc nhiên khi Via NanoBook nhanh chóng thất bại. Ảnh: Wikimedia Commons.