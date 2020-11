GPU NVIDIA RTX 2060 trên Dell G5 15 đủ sức đảm nhận game Far Cry New Dawn (1080p, Ultra) với mức khung hình là 79 fps (theo Tech Advisor). Dù vậy, màn hình tấm nền VA không thể hiện màu sắc quá tốt như OLED hay IPS LCD. Hiện sản phẩm có mặt tại một số cửa hàng với giá 31-34 triệu đồng cho tùy chọn RAM 16 GB, SSD 512 GB và GPU RTX 2060. Trong khi đó, giá bán niêm yết của máy tại Mỹ tham khảo trên website Dell là 1.440 USD . Ảnh: The Verge.